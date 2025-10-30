- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
67 (54.03%)
損失トレード:
57 (45.97%)
ベストトレード:
101.17 USD
最悪のトレード:
-59.45 USD
総利益:
2 169.18 USD (79 659 pips)
総損失:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
最大連続の勝ち:
9 (69.89 USD)
最大連続利益:
200.09 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
55.91%
最大入金額:
17.57%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.72
長いトレード:
76 (61.29%)
短いトレード:
48 (38.71%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
4.08 USD
平均利益:
32.38 USD
平均損失:
-29.18 USD
最大連続の負け:
5 (-164.62 USD)
最大連続損失:
-194.58 USD (4)
月間成長:
12.58%
年間予想:
152.64%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.58 USD
最大の:
294.74 USD (24.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.95% (294.61 USD)
エクイティによる:
2.29% (49.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|41
|GBPJPYb
|27
|EURUSDb
|16
|USDJPYb
|15
|USDCADb
|14
|EURJPYb
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|393
|GBPJPYb
|-58
|EURUSDb
|345
|USDJPYb
|-88
|USDCADb
|-18
|EURJPYb
|-68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|24K
|GBPJPYb
|-731
|EURUSDb
|4.5K
|USDJPYb
|-2.5K
|USDCADb
|-275
|EURJPYb
|-986
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +101.17 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +69.89 USD
最大連続損失: -164.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Akun Monex EA Multishot V1.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
33%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
18
70%
124
54%
56%
1.30
4.08
USD
USD
14%
1:100