シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AMD Multishot V1 MONEX
Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1 MONEX

Komang Putra Riswanjaya
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 33%
Monex-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
67 (54.03%)
損失トレード:
57 (45.97%)
ベストトレード:
101.17 USD
最悪のトレード:
-59.45 USD
総利益:
2 169.18 USD (79 659 pips)
総損失:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
最大連続の勝ち:
9 (69.89 USD)
最大連続利益:
200.09 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
55.91%
最大入金額:
17.57%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.72
長いトレード:
76 (61.29%)
短いトレード:
48 (38.71%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
4.08 USD
平均利益:
32.38 USD
平均損失:
-29.18 USD
最大連続の負け:
5 (-164.62 USD)
最大連続損失:
-194.58 USD (4)
月間成長:
12.58%
年間予想:
152.64%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.58 USD
最大の:
294.74 USD (24.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.95% (294.61 USD)
エクイティによる:
2.29% (49.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 41
GBPJPYb 27
EURUSDb 16
USDJPYb 15
USDCADb 14
EURJPYb 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 393
GBPJPYb -58
EURUSDb 345
USDJPYb -88
USDCADb -18
EURJPYb -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb 24K
GBPJPYb -731
EURUSDb 4.5K
USDJPYb -2.5K
USDCADb -275
EURJPYb -986
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +101.17 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +69.89 USD
最大連続損失: -164.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Akun Monex EA Multishot V1.
レビューなし
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
