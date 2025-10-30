SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AMD Multishot V1
Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1

Komang Putra Riswanjaya
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Monex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
40 (52.63%)
Loss Trade:
36 (47.37%)
Best Trade:
101.17 USD
Worst Trade:
-58.01 USD
Profitto lordo:
1 219.61 USD (49 396 pips)
Perdita lorda:
-1 045.22 USD (35 586 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (69.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
200.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
83.07%
Massimo carico di deposito:
5.25%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
42 (55.26%)
Short Trade:
34 (44.74%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
30.49 USD
Perdita media:
-29.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-164.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-194.58 USD (4)
Crescita mensile:
-0.41%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.58 USD
Massimale:
294.74 USD (24.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.95% (294.61 USD)
Per equità:
1.80% (38.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 23
GBPJPYb 16
USDJPYb 11
USDCADb 10
EURUSDb 10
EURJPYb 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 285
GBPJPYb -107
USDJPYb -127
USDCADb -25
EURUSDb 221
EURJPYb -72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 18K
GBPJPYb -2.5K
USDJPYb -3.1K
USDCADb -432
EURUSDb 3.3K
EURJPYb -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.17 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +69.89 USD
Massima perdita consecutiva: -164.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Akun Monex EA Multishot V1.
Non ci sono recensioni
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
