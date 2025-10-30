SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AMD Multishot V1 MONEX
Komang Putra Riswanjaya

AMD Multishot V1 MONEX

Komang Putra Riswanjaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
Monex-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
124
Gewinntrades:
67 (54.03%)
Verlusttrades:
57 (45.97%)
Bester Trade:
101.17 USD
Schlechtester Trade:
-59.45 USD
Bruttoprofit:
2 169.18 USD (79 659 pips)
Bruttoverlust:
-1 663.03 USD (56 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (69.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.09 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
55.91%
Max deposit load:
17.57%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.72
Long-Positionen:
76 (61.29%)
Short-Positionen:
48 (38.71%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
4.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-164.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-194.58 USD (4)
Wachstum pro Monat :
12.58%
Jahresprognose:
152.64%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
111.58 USD
Maximaler:
294.74 USD (24.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.95% (294.61 USD)
Kapital:
2.29% (49.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 41
GBPJPYb 27
EURUSDb 16
USDJPYb 15
USDCADb 14
EURJPYb 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 393
GBPJPYb -58
EURUSDb 345
USDJPYb -88
USDCADb -18
EURJPYb -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 24K
GBPJPYb -731
EURUSDb 4.5K
USDJPYb -2.5K
USDCADb -275
EURJPYb -986
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +101.17 USD
Schlechtester Trade: -59 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -164.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Akun Monex EA Multishot V1.
Keine Bewertungen
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.7% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AMD Multishot V1 MONEX
30 USD pro Monat
33%
0
0
USD
2K
USD
18
70%
124
54%
56%
1.30
4.08
USD
14%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.