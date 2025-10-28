- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
20 (57.14%)
亏损交易:
15 (42.86%)
最好交易:
40.00 USD
最差交易:
-72.52 USD
毛利:
736.52 USD (18 405 pips)
毛利亏损:
-856.40 USD (21 402 pips)
最大连续赢利:
5 (199.92 USD)
最大连续盈利:
199.92 USD (5)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
7.51%
最大入金加载:
2.03%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.40
长期交易:
23 (65.71%)
短期交易:
12 (34.29%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-3.43 USD
平均利润:
36.83 USD
平均损失:
-57.09 USD
最大连续失误:
5 (-282.88 USD)
最大连续亏损:
-282.88 USD (5)
每月增长:
-0.42%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
298.48 USD
最大值:
298.48 USD (14.92%)
相对跌幅:
结余:
14.92% (298.48 USD)
净值:
2.96% (57.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.00 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +199.92 USD
最大连续亏损: -282.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
精准复制信号 — XAUUSD（黄金）
执行方式
-
每日 1 条信号：重质不重量
-
剥头皮—日内：同一交易时段内进出（无波段暴露）
风险管理
-
单笔风险 3%（按初始余额计算）
-
最大回撤 30%（硬性止损）
-
绝不使用网格、加仓摊平、分层、马丁
为何有效
-
专注单一品种（XAUUSD）→ 执行更快、优势更深
-
规则驱动 → 降低情绪与过度交易
-
风险明确 → 先保命，再求效
适用人群
追求专业、低噪音复制信号，并重视清晰规则与稳健风控的交易者。
如何加入（MQL5 Signals）
-
在 MQL5 上订阅该信号
-
设置手数/资金分配，匹配你的风险偏好
-
（可选）使用 VPS 保持稳定连接
-
运行即可 —— 每日 1 条信号
免责声明：交易有风险，无任何收益保证。结果因市场状况与账户设置而异。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-6%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
8
85%
35
57%
8%
0.86
-3.43
USD
USD
15%
1:500