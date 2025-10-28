信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
20 (57.14%)
亏损交易:
15 (42.86%)
最好交易:
40.00 USD
最差交易:
-72.52 USD
毛利:
736.52 USD (18 405 pips)
毛利亏损:
-856.40 USD (21 402 pips)
最大连续赢利:
5 (199.92 USD)
最大连续盈利:
199.92 USD (5)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
7.51%
最大入金加载:
2.03%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.40
长期交易:
23 (65.71%)
短期交易:
12 (34.29%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-3.43 USD
平均利润:
36.83 USD
平均损失:
-57.09 USD
最大连续失误:
5 (-282.88 USD)
最大连续亏损:
-282.88 USD (5)
每月增长:
-0.42%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
298.48 USD
最大值:
298.48 USD (14.92%)
相对跌幅:
结余:
14.92% (298.48 USD)
净值:
2.96% (57.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +40.00 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +199.92 USD
最大连续亏损: -282.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
精准复制信号 — XAUUSD（黄金）

执行方式

  • 每日 1 条信号：重质不重量

  • 剥头皮—日内：同一交易时段内进出（无波段暴露）

风险管理

  • 单笔风险 3%（按初始余额计算）

  • 最大回撤 30%（硬性止损）

  • 绝不使用网格、加仓摊平、分层、马丁

为何有效

  • 专注单一品种（XAUUSD）→ 执行更快、优势更深

  • 规则驱动 → 降低情绪与过度交易

  • 风险明确 → 先保命，再求效

适用人群
追求专业、低噪音复制信号，并重视清晰规则与稳健风控的交易者。

如何加入（MQL5 Signals）

  1. 在 MQL5 上订阅该信号

  2. 设置手数/资金分配，匹配你的风险偏好

  3. （可选）使用 VPS 保持稳定连接

  4. 运行即可 —— 每日 1 条信号

免责声明：交易有风险，无任何收益保证。结果因市场状况与账户设置而异。


没有评论
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 04:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 04:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
