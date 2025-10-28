- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Yüksek Hassasiyetli Kopya Sinyali — XAUUSD (Altın)
Uygulama
-
Günde 1 sinyal — nicelik değil nitelik
-
Scalping–Gün İçi — aynı seansta giriş/çıkış (swing yok)
Risk Yönetimi
-
İşlem başına %3 risk (başlangıç bakiyesi esas alınır)
-
Maksimum %30 çekilme (katı limit)
-
Yok: grid, ortalama düşürme, katmanlama, martingale
Neden İşler
-
Tek piyasa odağı (XAUUSD) → daha hızlı yürütme, daha derin edge
-
Kural tabanlı disiplin → daha az duygu, daha az aşırı işlem
-
Tanımlı risk → önce hayatta kalma, sonra performans
Kimin İçin
Kuralları net, düşük gürültülü profesyonel kopya sinyali arayan traderlar.
Nasıl Katılınır (MQL5 Signals)
-
MQL5’te sinyale abone olun
-
Lot ölçekleme/ayrımını risk toleransınıza göre ayarlayın
-
(İsteğe bağlı) VPS kullanarak bağlantıyı stabilize edin
-
Çalıştırın — günde 1 sinyal
Feragat: İşlem yapmak risk içerir. Getiri garantisi yoktur. Sonuçlar piyasa koşulları ve hesap ayarlarına göre değişir.