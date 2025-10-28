SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AbeXtrade
Denny Hamfri

AbeXtrade

Denny Hamfri
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Yüksek Hassasiyetli Kopya Sinyali — XAUUSD (Altın)

Uygulama

  • Günde 1 sinyal — nicelik değil nitelik

  • Scalping–Gün İçi — aynı seansta giriş/çıkış (swing yok)

Risk Yönetimi

  • İşlem başına %3 risk (başlangıç bakiyesi esas alınır)

  • Maksimum %30 çekilme (katı limit)

  • Yok: grid, ortalama düşürme, katmanlama, martingale

Neden İşler

  • Tek piyasa odağı (XAUUSD) → daha hızlı yürütme, daha derin edge

  • Kural tabanlı disiplin → daha az duygu, daha az aşırı işlem

  • Tanımlı risk → önce hayatta kalma, sonra performans

Kimin İçin
Kuralları net, düşük gürültülü profesyonel kopya sinyali arayan traderlar.

Nasıl Katılınır (MQL5 Signals)

  1. MQL5’te sinyale abone olun

  2. Lot ölçekleme/ayrımını risk toleransınıza göre ayarlayın

  3. (İsteğe bağlı) VPS kullanarak bağlantıyı stabilize edin

  4. Çalıştırın — günde 1 sinyal

Feragat: İşlem yapmak risk içerir. Getiri garantisi yoktur. Sonuçlar piyasa koşulları ve hesap ayarlarına göre değişir.


İnceleme yok
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
