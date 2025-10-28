- 成長
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
高精度コピ―シグナル — XAUUSD（ゴールド）
実行
-
1日1シグナル — 量より質
-
スキャル〜デイトレ — 同一セッション内で完結（スイングなし）
リスク管理
-
1トレードあたり3%リスク（初期残高基準）
-
最大ドローダウン30%（ハードリミット）
-
非採用：グリッド／ナンピン／分割ロットレイヤー／マーチン
なぜ機能するか
-
単一銘柄（XAUUSD）集中 → 高速執行と優位性の深化
-
ルール駆動 → 感情とオーバートレードを抑制
-
明確なリスク → 「まず生存、次にパフォーマンス」
対象者
明確なルールと一貫したリスク管理を重視する、低ノイズのプロ向けコピ―シグナルを求めるトレーダー。
参加方法（MQL5 Signals）
-
MQL5でシグナルを購読
-
リスク許容度に合わせてロットスケール／資金配分を設定
-
（任意）VPSで接続を安定化
-
稼働させるだけ — 1日1シグナル
免責事項：取引にはリスクが伴います。利益は保証されません。結果は市場状況や口座設定により異なります。
