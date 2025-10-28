高精度コピ―シグナル — XAUUSD（ゴールド）

実行

1日1シグナル — 量より質

スキャル〜デイトレ — 同一セッション内で完結（スイングなし）

リスク管理

1トレードあたり3%リスク （ 初期残高 基準）

最大ドローダウン30% （ハードリミット）

非採用：グリッド／ナンピン／分割ロットレイヤー／マーチン

なぜ機能するか

単一銘柄（XAUUSD）集中 → 高速執行と優位性の深化

ルール駆動 → 感情とオーバートレードを抑制

明確なリスク → 「まず生存、次にパフォーマンス」

対象者

明確なルールと一貫したリスク管理を重視する、低ノイズのプロ向けコピ―シグナルを求めるトレーダー。

参加方法（MQL5 Signals）

MQL5でシグナルを購読 リスク許容度に合わせてロットスケール／資金配分を設定 （任意）VPSで接続を安定化 稼働させるだけ — 1日1シグナル

免責事項：取引にはリスクが伴います。利益は保証されません。結果は市場状況や口座設定により異なります。