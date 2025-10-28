シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AbeXtrade
Denny Hamfri

AbeXtrade

Denny Hamfri
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
20 (57.14%)
損失トレード:
15 (42.86%)
ベストトレード:
40.00 USD
最悪のトレード:
-72.52 USD
総利益:
736.52 USD (18 405 pips)
総損失:
-856.40 USD (21 402 pips)
最大連続の勝ち:
5 (199.92 USD)
最大連続利益:
199.92 USD (5)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
7.51%
最大入金額:
2.03%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.40
長いトレード:
23 (65.71%)
短いトレード:
12 (34.29%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-3.43 USD
平均利益:
36.83 USD
平均損失:
-57.09 USD
最大連続の負け:
5 (-282.88 USD)
最大連続損失:
-282.88 USD (5)
月間成長:
-0.42%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
298.48 USD
最大の:
298.48 USD (14.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.92% (298.48 USD)
エクイティによる:
2.96% (57.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.00 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +199.92 USD
最大連続損失: -282.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
高精度コピ―シグナル — XAUUSD（ゴールド）

実行

  • 1日1シグナル — 量より質

  • スキャル〜デイトレ — 同一セッション内で完結（スイングなし）

リスク管理

  • 1トレードあたり3%リスク初期残高基準）

  • 最大ドローダウン30%（ハードリミット）

  • 非採用：グリッド／ナンピン／分割ロットレイヤー／マーチン

なぜ機能するか

  • 単一銘柄（XAUUSD）集中 → 高速執行と優位性の深化

  • ルール駆動 → 感情とオーバートレードを抑制

  • 明確なリスク → 「まず生存、次にパフォーマンス」

対象者
明確なルールと一貫したリスク管理を重視する、低ノイズのプロ向けコピ―シグナルを求めるトレーダー。

参加方法（MQL5 Signals）

  1. MQL5でシグナルを購読

  2. リスク許容度に合わせてロットスケール／資金配分を設定

  3. （任意）VPSで接続を安定化

  4. 稼働させるだけ — 1日1シグナル

免責事項：取引にはリスクが伴います。利益は保証されません。結果は市場状況や口座設定により異なります。


レビューなし
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 04:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 04:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
