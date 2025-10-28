Sinal de Cópia de Alta Precisão — XAUUSD (Ouro)

Execução

1 sinal por dia — qualidade acima de quantidade

Scalping–Intraday — entradas e saídas na mesma sessão (sem exposição swing)

Gestão de Risco

3% de risco por trade (com base no saldo inicial )

Drawdown máximo de 30% (limite rígido)

Sem grid, médio de preço, camadas ou martingale

Por que funciona

Foco em um único mercado (XAUUSD) → execução mais rápida e edge mais profundo

Disciplina baseada em regras → menos emoção e menos overtrading

Risco definido → primeiro sobrevivência, depois performance

Para quem é

Traders que buscam sinal de cópia profissional e de baixo ruído, com regras claras e controle de risco consistente.

Como ingressar (MQL5 Signals)

Assine o sinal no MQL5 Defina a escala de lotes/alocação conforme sua tolerância a risco (Opcional) Use um VPS para conexão estável Deixe rodar — 1 sinal por dia

Aviso legal: Operar envolve risco. Não há garantias. Os resultados variam conforme as condições de mercado e as definições da sua conta.