Denny Hamfri

AbeXtrade

Denny Hamfri
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -6%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
20 (57.14%)
Negociações com perda:
15 (42.86%)
Melhor negociação:
40.00 USD
Pior negociação:
-72.52 USD
Lucro bruto:
736.52 USD (18 405 pips)
Perda bruta:
-856.40 USD (21 402 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (199.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.92 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
7.51%
Depósito máximo carregado:
2.03%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.40
Negociações longas:
23 (65.71%)
Negociações curtas:
12 (34.29%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-3.43 USD
Lucro médio:
36.83 USD
Perda média:
-57.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-282.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-282.88 USD (5)
Crescimento mensal:
-0.42%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
298.48 USD
Máximo:
298.48 USD (14.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.92% (298.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.96% (57.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.00 USD
Pior negociação: -73 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +199.92 USD
Máxima perda consecutiva: -282.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Sinal de Cópia de Alta Precisão — XAUUSD (Ouro)

Execução

  • 1 sinal por dia — qualidade acima de quantidade

  • Scalping–Intraday — entradas e saídas na mesma sessão (sem exposição swing)

Gestão de Risco

  • 3% de risco por trade (com base no saldo inicial)

  • Drawdown máximo de 30% (limite rígido)

  • Sem grid, médio de preço, camadas ou martingale

Por que funciona

  • Foco em um único mercado (XAUUSD) → execução mais rápida e edge mais profundo

  • Disciplina baseada em regras → menos emoção e menos overtrading

  • Risco definido → primeiro sobrevivência, depois performance

Para quem é
Traders que buscam sinal de cópia profissional e de baixo ruído, com regras claras e controle de risco consistente.

Como ingressar (MQL5 Signals)

  1. Assine o sinal no MQL5

  2. Defina a escala de lotes/alocação conforme sua tolerância a risco

  3. (Opcional) Use um VPS para conexão estável

  4. Deixe rodar — 1 sinal por dia

Aviso legal: Operar envolve risco. Não há garantias. Os resultados variam conforme as condições de mercado e as definições da sua conta.


Sem comentários
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 04:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 04:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
