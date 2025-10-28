- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Sinal de Cópia de Alta Precisão — XAUUSD (Ouro)
Execução
-
1 sinal por dia — qualidade acima de quantidade
-
Scalping–Intraday — entradas e saídas na mesma sessão (sem exposição swing)
Gestão de Risco
-
3% de risco por trade (com base no saldo inicial)
-
Drawdown máximo de 30% (limite rígido)
-
Sem grid, médio de preço, camadas ou martingale
Por que funciona
-
Foco em um único mercado (XAUUSD) → execução mais rápida e edge mais profundo
-
Disciplina baseada em regras → menos emoção e menos overtrading
-
Risco definido → primeiro sobrevivência, depois performance
Para quem é
Traders que buscam sinal de cópia profissional e de baixo ruído, com regras claras e controle de risco consistente.
Como ingressar (MQL5 Signals)
-
Assine o sinal no MQL5
-
Defina a escala de lotes/alocação conforme sua tolerância a risco
-
(Opcional) Use um VPS para conexão estável
-
Deixe rodar — 1 sinal por dia
Aviso legal: Operar envolve risco. Não há garantias. Os resultados variam conforme as condições de mercado e as definições da sua conta.
USD
USD
USD