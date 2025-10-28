- Crescita
Segnale di Copia ad Alta Precisione — XAUUSD (Oro)
Esecuzione
-
1 segnale al giorno — qualità sopra quantità
-
Scalping–Intraday — entrata/uscita nella stessa sessione (nessuna esposizione swing)
Gestione del Rischio
-
3% di rischio per trade (calcolato sul saldo iniziale)
-
Drawdown massimo 30% (limite rigido)
-
Nessun grid, averaging, layering o martingale
Perché Funziona
-
Focus su un solo mercato (XAUUSD) → esecuzione più rapida, edge più profondo
-
Disciplina basata su regole → meno emozioni e meno overtrading
-
Rischio definito → prima la sopravvivenza, poi la performance
Per Chi È
Trader che vogliono un segnale di copia professionale e a basso rumore, con regole chiare e controllo del rischio coerente.
Come Iscriversi (MQL5 Signals)
-
Abbonati al segnale su MQL5
-
Imposta scalatura dei lotti/allocazione in base alla tua tolleranza al rischio
-
(Opzionale) Usa un VPS per una connessione stabile
-
Lascia andare — 1 segnale al giorno
Disclaimer: Il trading comporta rischi. Nessuna garanzia di risultato. Le performance variano in base alle condizioni di mercato e alle impostazioni del tuo conto.