Segnale di Copia ad Alta Precisione — XAUUSD (Oro)

Esecuzione

1 segnale al giorno — qualità sopra quantità

Scalping–Intraday — entrata/uscita nella stessa sessione (nessuna esposizione swing)

Gestione del Rischio

3% di rischio per trade (calcolato sul saldo iniziale )

Drawdown massimo 30% (limite rigido)

Nessun grid, averaging, layering o martingale

Perché Funziona

Focus su un solo mercato (XAUUSD) → esecuzione più rapida, edge più profondo

Disciplina basata su regole → meno emozioni e meno overtrading

Rischio definito → prima la sopravvivenza, poi la performance

Per Chi È

Trader che vogliono un segnale di copia professionale e a basso rumore, con regole chiare e controllo del rischio coerente.

Come Iscriversi (MQL5 Signals)

Abbonati al segnale su MQL5 Imposta scalatura dei lotti/allocazione in base alla tua tolleranza al rischio (Opzionale) Usa un VPS per una connessione stabile Lascia andare — 1 segnale al giorno

Disclaimer: Il trading comporta rischi. Nessuna garanzia di risultato. Le performance variano in base alle condizioni di mercato e alle impostazioni del tuo conto.