- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Señal de Copia de Alta Precisión — XAUUSD (Oro)
Ejecución
-
1 señal al día — calidad sobre cantidad
-
Scalping–Intradía — entradas y salidas en la misma sesión (sin exposición swing)
Gestión de Riesgo
-
3% de riesgo por operación (basado en el saldo inicial)
-
30% de drawdown máximo (límite duro)
-
Sin grid, promedios, capas ni martingale
Por qué funciona
-
Enfoque en un solo mercado (XAUUSD) → ejecución más rápida y mayor ventaja
-
Disciplina basada en reglas → menos emoción y menos overtrading
-
Riesgo definido → primero supervivencia, luego rendimiento
Para quién es
Traders que buscan una señal de copia profesional y de bajo ruido, con reglas claras y control de riesgo consistente.
Cómo unirse (MQL5 Signals)
-
Suscríbete a la señal en MQL5
-
Ajusta la escala de lotes/asignación según tu tolerancia al riesgo
-
(Opcional) Usa un VPS para conexión estable
-
Déjalo correr — 1 señal al día
Aviso legal: Operar conlleva riesgo. No hay garantías. Los resultados varían según las condiciones del mercado y la configuración de tu cuenta.
