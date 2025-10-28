Señal de Copia de Alta Precisión — XAUUSD (Oro)

Ejecución

1 señal al día — calidad sobre cantidad

Scalping–Intradía — entradas y salidas en la misma sesión (sin exposición swing)

Gestión de Riesgo

3% de riesgo por operación (basado en el saldo inicial )

30% de drawdown máximo (límite duro)

Sin grid, promedios, capas ni martingale

Por qué funciona

Enfoque en un solo mercado (XAUUSD) → ejecución más rápida y mayor ventaja

Disciplina basada en reglas → menos emoción y menos overtrading

Riesgo definido → primero supervivencia, luego rendimiento

Para quién es

Traders que buscan una señal de copia profesional y de bajo ruido, con reglas claras y control de riesgo consistente.

Cómo unirse (MQL5 Signals)

Suscríbete a la señal en MQL5 Ajusta la escala de lotes/asignación según tu tolerancia al riesgo (Opcional) Usa un VPS para conexión estable Déjalo correr — 1 señal al día

Aviso legal: Operar conlleva riesgo. No hay garantías. Los resultados varían según las condiciones del mercado y la configuración de tu cuenta.