Denny Hamfri

AbeXtrade

Denny Hamfri
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -6%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
20 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
15 (42.86%)
Mejor transacción:
40.00 USD
Peor transacción:
-72.52 USD
Beneficio Bruto:
736.52 USD (18 405 pips)
Pérdidas Brutas:
-856.40 USD (21 402 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (199.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
199.92 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
7.51%
Carga máxima del depósito:
2.03%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.40
Transacciones Largas:
23 (65.71%)
Transacciones Cortas:
12 (34.29%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-3.43 USD
Beneficio medio:
36.83 USD
Pérdidas medias:
-57.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-282.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-282.88 USD (5)
Crecimiento al mes:
-0.42%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
298.48 USD
Máxima:
298.48 USD (14.92%)
Reducción relativa:
De balance:
14.92% (298.48 USD)
De fondos:
2.96% (57.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Señal de Copia de Alta Precisión — XAUUSD (Oro)

Ejecución

  • 1 señal al día — calidad sobre cantidad

  • Scalping–Intradía — entradas y salidas en la misma sesión (sin exposición swing)

Gestión de Riesgo

  • 3% de riesgo por operación (basado en el saldo inicial)

  • 30% de drawdown máximo (límite duro)

  • Sin grid, promedios, capas ni martingale

Por qué funciona

  • Enfoque en un solo mercado (XAUUSD) → ejecución más rápida y mayor ventaja

  • Disciplina basada en reglas → menos emoción y menos overtrading

  • Riesgo definido → primero supervivencia, luego rendimiento

Para quién es
Traders que buscan una señal de copia profesional y de bajo ruido, con reglas claras y control de riesgo consistente.

Cómo unirse (MQL5 Signals)

  1. Suscríbete a la señal en MQL5

  2. Ajusta la escala de lotes/asignación según tu tolerancia al riesgo

  3. (Opcional) Usa un VPS para conexión estable

  4. Déjalo correr — 1 señal al día

Aviso legal: Operar conlleva riesgo. No hay garantías. Los resultados varían según las condiciones del mercado y la configuración de tu cuenta.


No hay comentarios
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 04:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 04:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AbeXtrade
50 USD al mes
-6%
0
0
USD
1.9K
USD
8
85%
35
57%
8%
0.86
-3.43
USD
15%
1:500
Copiar

