Denny Hamfri

AbeXtrade

Denny Hamfri
0 리뷰
8
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -6%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
35
이익 거래:
20 (57.14%)
손실 거래:
15 (42.86%)
최고의 거래:
40.00 USD
최악의 거래:
-72.52 USD
총 수익:
736.52 USD (18 405 pips)
총 손실:
-856.40 USD (21 402 pips)
연속 최대 이익:
5 (199.92 USD)
연속 최대 이익:
199.92 USD (5)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
6.05%
최대 입금량:
2.03%
최근 거래:
20 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
23 (65.71%)
숏(주식차입매도):
12 (34.29%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-3.43 USD
평균 이익:
36.83 USD
평균 손실:
-57.09 USD
연속 최대 손실:
5 (-282.88 USD)
연속 최대 손실:
-282.88 USD (5)
월별 성장률:
5.54%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
298.48 USD
최대한의:
298.48 USD (14.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.92% (298.48 USD)
자본금별:
2.96% (57.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +40.00 USD
최악의 거래: -73 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +199.92 USD
연속 최대 손실: -282.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
정밀 카피 신호 — XAUUSD(골드)

실행

  • 하루 1개 신호 — 양보다 질

  • 스캘핑–인트라데이 — 한 세션 내 진입·청산(스윙 노출 없음)

리스크 관리

  • 트레이드당 3% 리스크(초기 잔고 기준)

  • 최대 드로다운 30%(하드 스톱)

  • 미사용: 그리드, 물타기(평단가 낮추기), 레이어링, 마팅게일

왜 통하는가

  • 단일 종목(XAUUSD) 집중 → 더 빠른 실행과 깊은 엣지

  • 규칙 기반 운용 → 감정·오버트레이딩 억제

  • 명확한 리스크 → 생존 우선, 성과는 그다음

대상
명확한 규칙과 일관된 리스크 통제를 갖춘 저노이즈 카피 신호를 원하는 트레이더.

가입 방법(MQL5 Signals)

  1. MQL5에서 신호를 구독

  2. 본인 리스크 허용도에 맞게 로트 스케일/자금 배분 설정

  3. (선택) 안정적 연결을 위해 VPS 사용

  4. 그대로 운용 — 하루 1개 신호

면책: 거래에는 위험이 따릅니다. 수익은 보장되지 않습니다. 결과는 시장 상황과 계정 설정에 따라 달라질 수 있습니다.


리뷰 없음
2026.01.07 07:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 04:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 04:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
