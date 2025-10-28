- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Präzisions-Copy-Signal — XAUUSD (Gold)
Ausführung
-
1 Signal pro Tag — Qualität statt Quantität
-
Scalping–Intraday — Ein- und Ausstieg innerhalb einer Session (keine Swing-Exponierung)
Risikomanagement
-
3 % Risiko pro Trade (bezogen auf den Anfangssaldo)
-
Max. Drawdown 30 % (harte Grenze)
-
Kein Grid, kein Averaging, kein Layering, kein Martingale
Warum es funktioniert
-
Fokus auf einen Markt (XAUUSD) → schnellere Ausführung, klarer Edge
-
Regelbasiert → weniger Emotionen & Overtrading
-
Definiertes Risiko → zuerst Überleben, dann Performance
Für wen
Trader, die ein professionelles, rauscharms Copy-Signal mit klaren Regeln und konsistentem Risiko-Control suchen.
So abonnieren (MQL5 Signals)
-
Signal auf MQL5 abonnieren
-
Lot-Skalierung/Allokation an deine Risikotoleranz anpassen
-
(Optional) VPS für stabile Verbindung nutzen
-
Laufen lassen — 1 Signal pro Tag
Hinweis: Trading ist riskant. Keine Gewähr für Ergebnisse. Resultate variieren je nach Marktbedingungen und Kontoeinstellungen.
USD
USD
USD