Denny Hamfri

AbeXtrade

Denny Hamfri
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
20 (57.14%)
Verlusttrades:
15 (42.86%)
Bester Trade:
40.00 USD
Schlechtester Trade:
-72.52 USD
Bruttoprofit:
736.52 USD (18 405 pips)
Bruttoverlust:
-856.40 USD (21 402 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (199.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
199.92 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
7.51%
Max deposit load:
2.03%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.40
Long-Positionen:
23 (65.71%)
Short-Positionen:
12 (34.29%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-282.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-282.88 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.42%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
298.48 USD
Maximaler:
298.48 USD (14.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.92% (298.48 USD)
Kapital:
2.96% (57.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.00 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +199.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -282.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Präzisions-Copy-Signal — XAUUSD (Gold)

Ausführung

  • 1 Signal pro Tag — Qualität statt Quantität

  • Scalping–Intraday — Ein- und Ausstieg innerhalb einer Session (keine Swing-Exponierung)

Risikomanagement

  • 3 % Risiko pro Trade (bezogen auf den Anfangssaldo)

  • Max. Drawdown 30 % (harte Grenze)

  • Kein Grid, kein Averaging, kein Layering, kein Martingale

Warum es funktioniert

  • Fokus auf einen Markt (XAUUSD) → schnellere Ausführung, klarer Edge

  • Regelbasiert → weniger Emotionen & Overtrading

  • Definiertes Risiko → zuerst Überleben, dann Performance

Für wen
Trader, die ein professionelles, rauscharms Copy-Signal mit klaren Regeln und konsistentem Risiko-Control suchen.

So abonnieren (MQL5 Signals)

  1. Signal auf MQL5 abonnieren

  2. Lot-Skalierung/Allokation an deine Risikotoleranz anpassen

  3. (Optional) VPS für stabile Verbindung nutzen

  4. Laufen lassen — 1 Signal pro Tag

Hinweis: Trading ist riskant. Keine Gewähr für Ergebnisse. Resultate variieren je nach Marktbedingungen und Kontoeinstellungen.


Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 04:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 04:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

