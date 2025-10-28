Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 3 2.54 × 61 VantageInternational-Live 7 2.91 × 358 Bybit-Live 4.25 × 20 Exness-MT5Real31 12.17 × 12 Exness-MT5Real15 16.00 × 1 Exness-MT5Real27 20.20 × 5 VantageInternational-Live 10 26.00 × 1