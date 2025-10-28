Signal de copie de haute précision — XAUUSD (Or)

Exécution

1 signal/jour — qualité avant quantité

Scalping–Intraday — entrées/sorties dans la même session (pas d’exposition swing)

Gestion du risque

3 % de risque par trade (basé sur le solde initial )

30 % de drawdown max (limite stricte)

Sans grid, moyenne à la baisse, couches ni martingale

Pourquoi ça marche

Focus sur un seul marché (XAUUSD) → exécution plus rapide, avantage plus net

Discipline basée sur des règles → moins d’émotion et d’overtrading

Risque défini → survie d’abord, performance ensuite

Pour qui

Traders cherchant un signal de copie professionnel et peu bruyant, avec des règles claires et un contrôle du risque constant.

Comment rejoindre (MQL5 Signals)

Abonnez-vous au signal sur MQL5 Réglez la mise à l’échelle des lots/l’allocation selon votre tolérance au risque (Optionnel) Utilisez un VPS pour une connexion stable Laissez tourner — 1 signal/jour

Avertissement : Le trading comporte des risques. Aucune garantie de résultats. Les performances varient selon les conditions de marché et les paramètres de votre compte.