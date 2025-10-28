- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal de copie de haute précision — XAUUSD (Or)
Exécution
1 signal/jour — qualité avant quantité
Scalping–Intraday — entrées/sorties dans la même session (pas d’exposition swing)
Gestion du risque
3 % de risque par trade (basé sur le solde initial)
30 % de drawdown max (limite stricte)
Sans grid, moyenne à la baisse, couches ni martingale
Pourquoi ça marche
Focus sur un seul marché (XAUUSD) → exécution plus rapide, avantage plus net
Discipline basée sur des règles → moins d’émotion et d’overtrading
Risque défini → survie d’abord, performance ensuite
Pour qui
Traders cherchant un signal de copie professionnel et peu bruyant, avec des règles claires et un contrôle du risque constant.
Comment rejoindre (MQL5 Signals)
Abonnez-vous au signal sur MQL5
Réglez la mise à l’échelle des lots/l’allocation selon votre tolérance au risque
(Optionnel) Utilisez un VPS pour une connexion stable
Laissez tourner — 1 signal/jour
Avertissement : Le trading comporte des risques. Aucune garantie de résultats. Les performances varient selon les conditions de marché et les paramètres de votre compte.