Denny Hamfri

AbeXtrade

Denny Hamfri
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
20 (57.14%)
Убыточных трейдов:
15 (42.86%)
Лучший трейд:
40.00 USD
Худший трейд:
-72.52 USD
Общая прибыль:
736.52 USD (18 405 pips)
Общий убыток:
-856.40 USD (21 402 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (199.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.92 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
7.51%
Макс. загрузка депозита:
2.03%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
23 (65.71%)
Коротких трейдов:
12 (34.29%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-3.43 USD
Средняя прибыль:
36.83 USD
Средний убыток:
-57.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-282.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-282.88 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.42%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
298.48 USD
Максимальная:
298.48 USD (14.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.92% (298.48 USD)
По эквити:
2.96% (57.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.00 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +199.92 USD
Макс. убыток в серии: -282.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3
2.54 × 61
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Точный копи-сигнал — XAUUSD (Gold)

Исполнение

  • 1 сигнал в день — качество выше количества

  • Скальпинг–интрадей — вход/выход в рамках одной сессии (без свинга)

Риск-менеджмент

  • Риск 3% на сделку (от начального баланса)

  • Макс. просадка 30% (жёсткий лимит)

  • Без сетки, усреднения, доливки, мартингейла

Почему это работает

  • Фокус на одном рынке (XAUUSD) → быстрее исполняется, глубже преимущество

  • Дисциплина по правилам → меньше эмоций и овертрейдинга

  • Чётко заданный риск → сначала выживаемость, затем результат

Для кого
Для трейдеров, которым нужен профессиональный, низкошумный копи-сигнал с прозрачными правилами и стабильным контролем риска.

Как подключиться (MQL5 Signals)

  1. Подпишитесь на сигнал в MQL5

  2. Настройте масштаб лота/аллокацию под свою толерантность к риску

  3. (Опционально) Используйте VPS для стабильной связи

  4. Запустите — 1 сигнал в день

Дисклеймер: Трейдинг связан с риском. Гарантий нет. Результаты зависят от рыночных условий и настроек вашего счёта.


Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 04:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 04:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AbeXtrade
50 USD в месяц
-6%
0
0
USD
1.9K
USD
8
85%
35
57%
8%
0.86
-3.43
USD
15%
1:500
Копировать

