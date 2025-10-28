- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|2.54 × 61
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Точный копи-сигнал — XAUUSD (Gold)
Исполнение
-
1 сигнал в день — качество выше количества
-
Скальпинг–интрадей — вход/выход в рамках одной сессии (без свинга)
Риск-менеджмент
-
Риск 3% на сделку (от начального баланса)
-
Макс. просадка 30% (жёсткий лимит)
-
Без сетки, усреднения, доливки, мартингейла
Почему это работает
-
Фокус на одном рынке (XAUUSD) → быстрее исполняется, глубже преимущество
-
Дисциплина по правилам → меньше эмоций и овертрейдинга
-
Чётко заданный риск → сначала выживаемость, затем результат
Для кого
Для трейдеров, которым нужен профессиональный, низкошумный копи-сигнал с прозрачными правилами и стабильным контролем риска.
Как подключиться (MQL5 Signals)
-
Подпишитесь на сигнал в MQL5
-
Настройте масштаб лота/аллокацию под свою толерантность к риску
-
(Опционально) Используйте VPS для стабильной связи
-
Запустите — 1 сигнал в день
Дисклеймер: Трейдинг связан с риском. Гарантий нет. Результаты зависят от рыночных условий и настроек вашего счёта.
