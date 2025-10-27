- 成长
交易:
1 664
盈利交易:
649 (39.00%)
亏损交易:
1 015 (61.00%)
最好交易:
599.44 USD
最差交易:
-234.57 USD
毛利:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
毛利亏损:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
最大连续赢利:
15 (417.16 USD)
最大连续盈利:
1 070.19 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
62.23%
最大入金加载:
11.25%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
14 小时
采收率:
2.27
长期交易:
998 (59.98%)
短期交易:
666 (40.02%)
利润因子:
1.23
预期回报:
2.68 USD
平均利润:
36.22 USD
平均损失:
-18.77 USD
最大连续失误:
25 (-679.92 USD)
最大连续亏损:
-922.52 USD (10)
每月增长:
-13.86%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.64 USD
最大值:
1 960.17 USD (21.84%)
相对跌幅:
结余:
21.42% (1 960.17 USD)
净值:
3.01% (250.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1066
|EURUSD
|161
|AUDCAD
|95
|EURJPY
|94
|GBPJPY
|78
|GBPUSD
|66
|DE30
|38
|USDJPY
|19
|GBPAUD
|19
|US30
|13
|JP225
|10
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-612
|AUDCAD
|-17
|EURJPY
|-145
|GBPJPY
|-232
|GBPUSD
|-160
|DE30
|6
|USDJPY
|105
|GBPAUD
|-59
|US30
|-8
|JP225
|-28
|AUDJPY
|50
|AUDNZD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.8M
|EURUSD
|-25K
|AUDCAD
|-128
|EURJPY
|-20K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|-7.8K
|DE30
|1.4K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|-9.6K
|US30
|-8.2K
|JP225
|-41K
|AUDJPY
|2.7K
|AUDNZD
|131
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +599.44 USD
最差交易: -235 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +417.16 USD
最大连续亏损: -679.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
Pepperstone-01
|0.00 × 6
|
Activtrades-5
|0.00 × 5
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 3
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.
