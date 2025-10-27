信号部分
信号 / MetaTrader 4 / QuantBotUltimate
Hani Hamdan

QuantBotUltimate

Hani Hamdan
0条评论
可靠性
46
0 / 0 USD
每月复制 1500 USD per 
增长自 2025 149%
Exness-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 664
盈利交易:
649 (39.00%)
亏损交易:
1 015 (61.00%)
最好交易:
599.44 USD
最差交易:
-234.57 USD
毛利:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
毛利亏损:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
最大连续赢利:
15 (417.16 USD)
最大连续盈利:
1 070.19 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
62.23%
最大入金加载:
11.25%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
14 小时
采收率:
2.27
长期交易:
998 (59.98%)
短期交易:
666 (40.02%)
利润因子:
1.23
预期回报:
2.68 USD
平均利润:
36.22 USD
平均损失:
-18.77 USD
最大连续失误:
25 (-679.92 USD)
最大连续亏损:
-922.52 USD (10)
每月增长:
-13.86%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.64 USD
最大值:
1 960.17 USD (21.84%)
相对跌幅:
结余:
21.42% (1 960.17 USD)
净值:
3.01% (250.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1066
EURUSD 161
AUDCAD 95
EURJPY 94
GBPJPY 78
GBPUSD 66
DE30 38
USDJPY 19
GBPAUD 19
US30 13
JP225 10
AUDJPY 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -612
AUDCAD -17
EURJPY -145
GBPJPY -232
GBPUSD -160
DE30 6
USDJPY 105
GBPAUD -59
US30 -8
JP225 -28
AUDJPY 50
AUDNZD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.8M
EURUSD -25K
AUDCAD -128
EURJPY -20K
GBPJPY -18K
GBPUSD -7.8K
DE30 1.4K
USDJPY -1.1K
GBPAUD -9.6K
US30 -8.2K
JP225 -41K
AUDJPY 2.7K
AUDNZD 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +599.44 USD
最差交易: -235 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +417.16 USD
最大连续亏损: -679.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 33
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
Pepperstone-01
0.00 × 6
Activtrades-5
0.00 × 5
Exness-Real20
0.00 × 17
Axi-US12-Live
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Activtrades-Demo
0.00 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
542 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.


没有评论
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.91% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
QuantBotUltimate
每月1500 USD
149%
0
0
USD
7.9K
USD
46
100%
1 664
39%
62%
1.23
2.68
USD
21%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载