シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / QuantBotUltimate
Hani Hamdan

QuantBotUltimate

Hani Hamdan
レビュー0件
信頼性
46週間
0 / 0 USD
月額  1500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 149%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 664
利益トレード:
649 (39.00%)
損失トレード:
1 015 (61.00%)
ベストトレード:
599.44 USD
最悪のトレード:
-234.57 USD
総利益:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
総損失:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
最大連続の勝ち:
15 (417.16 USD)
最大連続利益:
1 070.19 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
62.23%
最大入金額:
11.25%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
2.27
長いトレード:
998 (59.98%)
短いトレード:
666 (40.02%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
2.68 USD
平均利益:
36.22 USD
平均損失:
-18.77 USD
最大連続の負け:
25 (-679.92 USD)
最大連続損失:
-922.52 USD (10)
月間成長:
-13.86%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.64 USD
最大の:
1 960.17 USD (21.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.42% (1 960.17 USD)
エクイティによる:
3.01% (250.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1066
EURUSD 161
AUDCAD 95
EURJPY 94
GBPJPY 78
GBPUSD 66
DE30 38
USDJPY 19
GBPAUD 19
US30 13
JP225 10
AUDJPY 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -612
AUDCAD -17
EURJPY -145
GBPJPY -232
GBPUSD -160
DE30 6
USDJPY 105
GBPAUD -59
US30 -8
JP225 -28
AUDJPY 50
AUDNZD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2.8M
EURUSD -25K
AUDCAD -128
EURJPY -20K
GBPJPY -18K
GBPUSD -7.8K
DE30 1.4K
USDJPY -1.1K
GBPAUD -9.6K
US30 -8.2K
JP225 -41K
AUDJPY 2.7K
AUDNZD 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +599.44 USD
最悪のトレード: -235 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +417.16 USD
最大連続損失: -679.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 6
Activtrades-5
0.00 × 5
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Activtrades-Demo
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 33
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.


レビューなし
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.91% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
QuantBotUltimate
1500 USD/月
149%
0
0
USD
7.9K
USD
46
100%
1 664
39%
62%
1.23
2.68
USD
21%
1:200
コピー

