İşlemler:
1 560
Kârla kapanan işlemler:
601 (38.52%)
Zararla kapanan işlemler:
959 (61.47%)
En iyi işlem:
599.44 USD
En kötü işlem:
-149.71 USD
Brüt kâr:
20 658.14 USD (7 854 615 pips)
Brüt zarar:
-15 650.27 USD (5 363 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (417.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 070.19 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
921 (59.04%)
Satış işlemleri:
639 (40.96%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.21 USD
Ortalama kâr:
34.37 USD
Ortalama zarar:
-16.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-679.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-679.92 USD (25)
Aylık büyüme:
10.36%
Yıllık tahmin:
125.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.64 USD
Maksimum:
1 110.86 USD (17.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.49% (752.17 USD)
Varlığa göre:
0.03% (2.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|992
|EURUSD
|153
|AUDCAD
|95
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|78
|GBPUSD
|58
|DE30
|34
|GBPAUD
|19
|USDJPY
|18
|JP225
|10
|US30
|10
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.1K
|EURUSD
|-633
|AUDCAD
|-17
|EURJPY
|-115
|GBPJPY
|-232
|GBPUSD
|-184
|DE30
|8
|GBPAUD
|-59
|USDJPY
|125
|JP225
|-28
|US30
|-10
|AUDJPY
|50
|AUDNZD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.6M
|EURUSD
|-25K
|AUDCAD
|-128
|EURJPY
|-19K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|-9K
|DE30
|3.6K
|GBPAUD
|-9.6K
|USDJPY
|-570
|JP225
|-41K
|US30
|-9.7K
|AUDJPY
|2.7K
|AUDNZD
|131
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +599.44 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +417.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -679.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 8
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 8
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.
