Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-Real2 0.00 × 5 ICMarkets-Live10 0.00 × 4 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live3 0.00 × 8 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 JFD-Live02 0.00 × 1 Activtrades-2 0.00 × 2 EuromarketFX-Live 0.00 × 8 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 BenchMark-Real 0.00 × 1 InvestAZ-REAL 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 2 OANDA-v20 Live 0.00 × 5 AM-Live2 0.00 × 3 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 BCS-Real 0.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 6 AAFX-Real 0.00 × 4 Tickmill-Live 0.00 × 8 542 daha fazla...