SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / QuantBotUltimate
Hani Hamdan

QuantBotUltimate

Hani Hamdan
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 167%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 560
Kârla kapanan işlemler:
601 (38.52%)
Zararla kapanan işlemler:
959 (61.47%)
En iyi işlem:
599.44 USD
En kötü işlem:
-149.71 USD
Brüt kâr:
20 658.14 USD (7 854 615 pips)
Brüt zarar:
-15 650.27 USD (5 363 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (417.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 070.19 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
921 (59.04%)
Satış işlemleri:
639 (40.96%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.21 USD
Ortalama kâr:
34.37 USD
Ortalama zarar:
-16.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-679.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-679.92 USD (25)
Aylık büyüme:
10.36%
Yıllık tahmin:
125.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.64 USD
Maksimum:
1 110.86 USD (17.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.49% (752.17 USD)
Varlığa göre:
0.03% (2.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 992
EURUSD 153
AUDCAD 95
EURJPY 88
GBPJPY 78
GBPUSD 58
DE30 34
GBPAUD 19
USDJPY 18
JP225 10
US30 10
AUDJPY 4
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.1K
EURUSD -633
AUDCAD -17
EURJPY -115
GBPJPY -232
GBPUSD -184
DE30 8
GBPAUD -59
USDJPY 125
JP225 -28
US30 -10
AUDJPY 50
AUDNZD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.6M
EURUSD -25K
AUDCAD -128
EURJPY -19K
GBPJPY -18K
GBPUSD -9K
DE30 3.6K
GBPAUD -9.6K
USDJPY -570
JP225 -41K
US30 -9.7K
AUDJPY 2.7K
AUDNZD 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +599.44 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +417.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -679.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-Real2
0.00 × 5
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 8
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 8
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
AAFX-Real
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 8
542 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.


İnceleme yok
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.91% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuantBotUltimate
Ayda 30 USD
167%
0
0
USD
8K
USD
38
100%
1 560
38%
100%
1.31
3.21
USD
18%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.