Total de Trades:
1 664
Transacciones Rentables:
649 (39.00%)
Transacciones Irrentables:
1 015 (61.00%)
Mejor transacción:
599.44 USD
Peor transacción:
-234.57 USD
Beneficio Bruto:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (417.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 070.19 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
62.23%
Carga máxima del depósito:
11.25%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
2.27
Transacciones Largas:
998 (59.98%)
Transacciones Cortas:
666 (40.02%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
2.68 USD
Beneficio medio:
36.22 USD
Pérdidas medias:
-18.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-679.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-922.52 USD (10)
Crecimiento al mes:
-13.86%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.64 USD
Máxima:
1 960.17 USD (21.84%)
Reducción relativa:
De balance:
21.42% (1 960.17 USD)
De fondos:
3.01% (250.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1066
|EURUSD
|161
|AUDCAD
|95
|EURJPY
|94
|GBPJPY
|78
|GBPUSD
|66
|DE30
|38
|USDJPY
|19
|GBPAUD
|19
|US30
|13
|JP225
|10
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-612
|AUDCAD
|-17
|EURJPY
|-145
|GBPJPY
|-232
|GBPUSD
|-160
|DE30
|6
|USDJPY
|105
|GBPAUD
|-59
|US30
|-8
|JP225
|-28
|AUDJPY
|50
|AUDNZD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.8M
|EURUSD
|-25K
|AUDCAD
|-128
|EURJPY
|-20K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|-7.8K
|DE30
|1.4K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|-9.6K
|US30
|-8.2K
|JP225
|-41K
|AUDJPY
|2.7K
|AUDNZD
|131
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +599.44 USD
Peor transacción: -235 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +417.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -679.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 6
|
Activtrades-5
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
otros 542...
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.
