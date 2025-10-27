SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / QuantBotUltimate
Hani Hamdan

QuantBotUltimate

Hani Hamdan
0 comentarios
Fiabilidad
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1500 USD al mes
incremento desde 2025 149%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 664
Transacciones Rentables:
649 (39.00%)
Transacciones Irrentables:
1 015 (61.00%)
Mejor transacción:
599.44 USD
Peor transacción:
-234.57 USD
Beneficio Bruto:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (417.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 070.19 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
62.23%
Carga máxima del depósito:
11.25%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
2.27
Transacciones Largas:
998 (59.98%)
Transacciones Cortas:
666 (40.02%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
2.68 USD
Beneficio medio:
36.22 USD
Pérdidas medias:
-18.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-679.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-922.52 USD (10)
Crecimiento al mes:
-13.86%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.64 USD
Máxima:
1 960.17 USD (21.84%)
Reducción relativa:
De balance:
21.42% (1 960.17 USD)
De fondos:
3.01% (250.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1066
EURUSD 161
AUDCAD 95
EURJPY 94
GBPJPY 78
GBPUSD 66
DE30 38
USDJPY 19
GBPAUD 19
US30 13
JP225 10
AUDJPY 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -612
AUDCAD -17
EURJPY -145
GBPJPY -232
GBPUSD -160
DE30 6
USDJPY 105
GBPAUD -59
US30 -8
JP225 -28
AUDJPY 50
AUDNZD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.8M
EURUSD -25K
AUDCAD -128
EURJPY -20K
GBPJPY -18K
GBPUSD -7.8K
DE30 1.4K
USDJPY -1.1K
GBPAUD -9.6K
US30 -8.2K
JP225 -41K
AUDJPY 2.7K
AUDNZD 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +599.44 USD
Peor transacción: -235 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +417.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -679.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 6
Activtrades-5
0.00 × 5
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Activtrades-Demo
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 33
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
otros 542...
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.


No hay comentarios
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.91% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
QuantBotUltimate
1500 USD al mes
149%
0
0
USD
7.9K
USD
46
100%
1 664
39%
62%
1.23
2.68
USD
21%
1:200
