SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / QuantBotUltimate
Hani Hamdan

QuantBotUltimate

Hani Hamdan
0 comentários
Confiabilidade
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1500 USD por mês
crescimento desde 2025 149%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 664
Negociações com lucro:
649 (39.00%)
Negociações com perda:
1 015 (61.00%)
Melhor negociação:
599.44 USD
Pior negociação:
-234.57 USD
Lucro bruto:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
Perda bruta:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (417.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 070.19 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
62.23%
Depósito máximo carregado:
11.25%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.27
Negociações longas:
998 (59.98%)
Negociações curtas:
666 (40.02%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
2.68 USD
Lucro médio:
36.22 USD
Perda média:
-18.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-679.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-922.52 USD (10)
Crescimento mensal:
-13.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.64 USD
Máximo:
1 960.17 USD (21.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.42% (1 960.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.01% (250.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1066
EURUSD 161
AUDCAD 95
EURJPY 94
GBPJPY 78
GBPUSD 66
DE30 38
USDJPY 19
GBPAUD 19
US30 13
JP225 10
AUDJPY 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -612
AUDCAD -17
EURJPY -145
GBPJPY -232
GBPUSD -160
DE30 6
USDJPY 105
GBPAUD -59
US30 -8
JP225 -28
AUDJPY 50
AUDNZD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.8M
EURUSD -25K
AUDCAD -128
EURJPY -20K
GBPJPY -18K
GBPUSD -7.8K
DE30 1.4K
USDJPY -1.1K
GBPAUD -9.6K
US30 -8.2K
JP225 -41K
AUDJPY 2.7K
AUDNZD 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +599.44 USD
Pior negociação: -235 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +417.16 USD
Máxima perda consecutiva: -679.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 6
Activtrades-5
0.00 × 5
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Activtrades-Demo
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 33
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
542 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.


Sem comentários
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.91% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
QuantBotUltimate
1500 USD por mês
149%
0
0
USD
7.9K
USD
46
100%
1 664
39%
62%
1.23
2.68
USD
21%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.