- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 664
Negociações com lucro:
649 (39.00%)
Negociações com perda:
1 015 (61.00%)
Melhor negociação:
599.44 USD
Pior negociação:
-234.57 USD
Lucro bruto:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
Perda bruta:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (417.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 070.19 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
62.23%
Depósito máximo carregado:
11.25%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.27
Negociações longas:
998 (59.98%)
Negociações curtas:
666 (40.02%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
2.68 USD
Lucro médio:
36.22 USD
Perda média:
-18.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-679.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-922.52 USD (10)
Crescimento mensal:
-13.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.64 USD
Máximo:
1 960.17 USD (21.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.42% (1 960.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.01% (250.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1066
|EURUSD
|161
|AUDCAD
|95
|EURJPY
|94
|GBPJPY
|78
|GBPUSD
|66
|DE30
|38
|USDJPY
|19
|GBPAUD
|19
|US30
|13
|JP225
|10
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-612
|AUDCAD
|-17
|EURJPY
|-145
|GBPJPY
|-232
|GBPUSD
|-160
|DE30
|6
|USDJPY
|105
|GBPAUD
|-59
|US30
|-8
|JP225
|-28
|AUDJPY
|50
|AUDNZD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.8M
|EURUSD
|-25K
|AUDCAD
|-128
|EURJPY
|-20K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|-7.8K
|DE30
|1.4K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|-9.6K
|US30
|-8.2K
|JP225
|-41K
|AUDJPY
|2.7K
|AUDNZD
|131
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +599.44 USD
Pior negociação: -235 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +417.16 USD
Máxima perda consecutiva: -679.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 6
|
Activtrades-5
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
542 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1500 USD por mês
149%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
46
100%
1 664
39%
62%
1.23
2.68
USD
USD
21%
1:200