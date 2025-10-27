A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 FOXMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-01 0.00 × 6 Activtrades-5 0.00 × 5 ICMarkets-Live10 0.00 × 4 ICMarkets-Live16 0.00 × 2 Activtrades-Demo 0.00 × 3 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 33 Exness-Real30 0.00 × 1 QuantixFS-Live2 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 XMGlobal-Real 15 0.00 × 3 VantageInternational-Live 4 0.00 × 30 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 ICMarkets-Live07 0.00 × 2 OANDA-v20 Live 0.00 × 5 Just2Trade-Real2 0.00 × 5 AM-Live2 0.00 × 3 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 542 mais ... Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou