시그널 / MetaTrader 4 / QuantBotUltimate
Hani Hamdan

QuantBotUltimate

Hani Hamdan
0 리뷰
안정성
46
0 / 0 USD
월별 1500 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 149%
Exness-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 664
이익 거래:
649 (39.00%)
손실 거래:
1 015 (61.00%)
최고의 거래:
599.44 USD
최악의 거래:
-234.57 USD
총 수익:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
총 손실:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
연속 최대 이익:
15 (417.16 USD)
연속 최대 이익:
1 070.19 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
48.87%
최대 입금량:
11.25%
최근 거래:
18 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
2.27
롱(주식매수):
998 (59.98%)
숏(주식차입매도):
666 (40.02%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
2.68 USD
평균 이익:
36.22 USD
평균 손실:
-18.77 USD
연속 최대 손실:
25 (-679.92 USD)
연속 최대 손실:
-922.52 USD (10)
월별 성장률:
1.76%
연간 예측:
21.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
29.64 USD
최대한의:
1 960.17 USD (21.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.42% (1 960.17 USD)
자본금별:
3.01% (250.54 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1066
EURUSD 161
AUDCAD 95
EURJPY 94
GBPJPY 78
GBPUSD 66
DE30 38
USDJPY 19
GBPAUD 19
US30 13
JP225 10
AUDJPY 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -612
AUDCAD -17
EURJPY -145
GBPJPY -232
GBPUSD -160
DE30 6
USDJPY 105
GBPAUD -59
US30 -8
JP225 -28
AUDJPY 50
AUDNZD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 2.8M
EURUSD -25K
AUDCAD -128
EURJPY -20K
GBPJPY -18K
GBPUSD -7.8K
DE30 1.4K
USDJPY -1.1K
GBPAUD -9.6K
US30 -8.2K
JP225 -41K
AUDJPY 2.7K
AUDNZD 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +599.44 USD
최악의 거래: -235 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +417.16 USD
연속 최대 손실: -679.92 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Lucrorfx-Live
0.00 × 5
BCS-Real
0.00 × 2
GMI-Live12
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
AAFX-Real
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
Activtrades-5
0.00 × 5
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 17
Activtrades-Demo
0.00 × 3
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 6
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 33
AM-Live2
0.00 × 3
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.


리뷰 없음
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.91% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
QuantBotUltimate
월별 1500 USD
149%
0
0
USD
7.9K
USD
46
100%
1 664
39%
49%
1.23
2.68
USD
21%
1:200
