트레이드:
1 664
이익 거래:
649 (39.00%)
손실 거래:
1 015 (61.00%)
최고의 거래:
599.44 USD
최악의 거래:
-234.57 USD
총 수익:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
총 손실:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
연속 최대 이익:
15 (417.16 USD)
연속 최대 이익:
1 070.19 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
48.87%
최대 입금량:
11.25%
최근 거래:
18 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
2.27
롱(주식매수):
998 (59.98%)
숏(주식차입매도):
666 (40.02%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
2.68 USD
평균 이익:
36.22 USD
평균 손실:
-18.77 USD
연속 최대 손실:
25 (-679.92 USD)
연속 최대 손실:
-922.52 USD (10)
월별 성장률:
1.76%
연간 예측:
21.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
29.64 USD
최대한의:
1 960.17 USD (21.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.42% (1 960.17 USD)
자본금별:
3.01% (250.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1066
|EURUSD
|161
|AUDCAD
|95
|EURJPY
|94
|GBPJPY
|78
|GBPUSD
|66
|DE30
|38
|USDJPY
|19
|GBPAUD
|19
|US30
|13
|JP225
|10
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-612
|AUDCAD
|-17
|EURJPY
|-145
|GBPJPY
|-232
|GBPUSD
|-160
|DE30
|6
|USDJPY
|105
|GBPAUD
|-59
|US30
|-8
|JP225
|-28
|AUDJPY
|50
|AUDNZD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.8M
|EURUSD
|-25K
|AUDCAD
|-128
|EURJPY
|-20K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|-7.8K
|DE30
|1.4K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|-9.6K
|US30
|-8.2K
|JP225
|-41K
|AUDJPY
|2.7K
|AUDNZD
|131
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
Activtrades-5
|0.00 × 5
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 33
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.
