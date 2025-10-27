- Прирост
Всего трейдов:
1 664
Прибыльных трейдов:
649 (39.00%)
Убыточных трейдов:
1 015 (61.00%)
Лучший трейд:
599.44 USD
Худший трейд:
-234.57 USD
Общая прибыль:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
Общий убыток:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (417.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 070.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
62.23%
Макс. загрузка депозита:
11.25%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
998 (59.98%)
Коротких трейдов:
666 (40.02%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
2.68 USD
Средняя прибыль:
36.22 USD
Средний убыток:
-18.77 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-679.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-922.52 USD (10)
Прирост в месяц:
-13.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.64 USD
Максимальная:
1 960.17 USD (21.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.42% (1 960.17 USD)
По эквити:
3.01% (250.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1066
|EURUSD
|161
|AUDCAD
|95
|EURJPY
|94
|GBPJPY
|78
|GBPUSD
|66
|DE30
|38
|USDJPY
|19
|GBPAUD
|19
|US30
|13
|JP225
|10
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-612
|AUDCAD
|-17
|EURJPY
|-145
|GBPJPY
|-232
|GBPUSD
|-160
|DE30
|6
|USDJPY
|105
|GBPAUD
|-59
|US30
|-8
|JP225
|-28
|AUDJPY
|50
|AUDNZD
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.8M
|EURUSD
|-25K
|AUDCAD
|-128
|EURJPY
|-20K
|GBPJPY
|-18K
|GBPUSD
|-7.8K
|DE30
|1.4K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|-9.6K
|US30
|-8.2K
|JP225
|-41K
|AUDJPY
|2.7K
|AUDNZD
|131
Лучший трейд: +599.44 USD
Худший трейд: -235 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +417.16 USD
Макс. убыток в серии: -679.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.
