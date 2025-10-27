СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / QuantBotUltimate
Hani Hamdan

QuantBotUltimate

Hani Hamdan
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1500 USD в месяц
прирост с 2025 149%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 664
Прибыльных трейдов:
649 (39.00%)
Убыточных трейдов:
1 015 (61.00%)
Лучший трейд:
599.44 USD
Худший трейд:
-234.57 USD
Общая прибыль:
23 507.44 USD (8 737 958 pips)
Общий убыток:
-19 053.78 USD (6 017 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (417.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 070.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
62.23%
Макс. загрузка депозита:
11.25%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
998 (59.98%)
Коротких трейдов:
666 (40.02%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
2.68 USD
Средняя прибыль:
36.22 USD
Средний убыток:
-18.77 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-679.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-922.52 USD (10)
Прирост в месяц:
-13.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.64 USD
Максимальная:
1 960.17 USD (21.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.42% (1 960.17 USD)
По эквити:
3.01% (250.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1066
EURUSD 161
AUDCAD 95
EURJPY 94
GBPJPY 78
GBPUSD 66
DE30 38
USDJPY 19
GBPAUD 19
US30 13
JP225 10
AUDJPY 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -612
AUDCAD -17
EURJPY -145
GBPJPY -232
GBPUSD -160
DE30 6
USDJPY 105
GBPAUD -59
US30 -8
JP225 -28
AUDJPY 50
AUDNZD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.8M
EURUSD -25K
AUDCAD -128
EURJPY -20K
GBPJPY -18K
GBPUSD -7.8K
DE30 1.4K
USDJPY -1.1K
GBPAUD -9.6K
US30 -8.2K
JP225 -41K
AUDJPY 2.7K
AUDNZD 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +599.44 USD
Худший трейд: -235 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +417.16 USD
Макс. убыток в серии: -679.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 33
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
Pepperstone-01
0.00 × 6
Activtrades-5
0.00 × 5
Exness-Real20
0.00 × 17
Axi-US12-Live
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Activtrades-Demo
0.00 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
еще 542...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Quant-Bot is a fully algorithmic trading system designed to deliver consistent, data-driven performance. Since its launch on December 26, 2024, it has achieved an impressive +166.73% total return with a maximum drawdown of -23.77% and a 3-month gain of +16.4%. All trading decisions are made automatically through advanced AI-based workflows, extensive robustness testing, and continuous real-time monitoring — ensuring precision, discipline, and risk-aware growth.


Нет отзывов
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.91% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QuantBotUltimate
1500 USD в месяц
149%
0
0
USD
7.9K
USD
46
100%
1 664
39%
62%
1.23
2.68
USD
21%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.