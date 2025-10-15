- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
173
盈利交易:
68 (39.30%)
亏损交易:
105 (60.69%)
最好交易:
50.00 USD
最差交易:
-50.00 USD
毛利:
2 167.74 USD (2 167 745 pips)
毛利亏损:
-1 971.98 USD (1 971 961 pips)
最大连续赢利:
9 (339.12 USD)
最大连续盈利:
339.12 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
33.92%
最大入金加载:
47.65%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.39
长期交易:
125 (72.25%)
短期交易:
48 (27.75%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.13 USD
平均利润:
31.88 USD
平均损失:
-18.78 USD
最大连续失误:
11 (-215.00 USD)
最大连续亏损:
-237.05 USD (9)
每月增长:
-51.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
55.79 USD
最大值:
503.62 USD (64.46%)
相对跌幅:
结余:
81.52% (503.62 USD)
净值:
19.71% (53.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|196
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|196K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.00 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +339.12 USD
最大连续亏损: -215.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-54%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
16
0%
173
39%
34%
1.09
1.13
USD
USD
82%
1:200