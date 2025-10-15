СигналыРазделы
Sendi Akhmad Al Mukmin

Pensiun Dini 1

Sendi Akhmad Al Mukmin
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -44%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
68 (39.53%)
Убыточных трейдов:
104 (60.47%)
Лучший трейд:
50.00 USD
Худший трейд:
-50.00 USD
Общая прибыль:
2 167.74 USD (2 167 745 pips)
Общий убыток:
-1 951.98 USD (1 951 961 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (339.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
339.12 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
35.03%
Макс. загрузка депозита:
47.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
124 (72.09%)
Коротких трейдов:
48 (27.91%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
31.88 USD
Средний убыток:
-18.77 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-215.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.05 USD (9)
Прирост в месяц:
-43.06%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.79 USD
Максимальная:
503.62 USD (64.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.52% (503.62 USD)
По эквити:
19.71% (53.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 216
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 216K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.00 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +339.12 USD
Макс. убыток в серии: -215.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
