Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
68 (39.53%)
Убыточных трейдов:
104 (60.47%)
Лучший трейд:
50.00 USD
Худший трейд:
-50.00 USD
Общая прибыль:
2 167.74 USD (2 167 745 pips)
Общий убыток:
-1 951.98 USD (1 951 961 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (339.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
339.12 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
35.03%
Макс. загрузка депозита:
47.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
124 (72.09%)
Коротких трейдов:
48 (27.91%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
31.88 USD
Средний убыток:
-18.77 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-215.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.05 USD (9)
Прирост в месяц:
-43.06%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.79 USD
Максимальная:
503.62 USD (64.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.52% (503.62 USD)
По эквити:
19.71% (53.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|216
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|216K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Лучший трейд: +50.00 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +339.12 USD
Макс. убыток в серии: -215.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
Нет отзывов
