트레이드:
198
이익 거래:
84 (42.42%)
손실 거래:
114 (57.58%)
최고의 거래:
50.00 USD
최악의 거래:
-50.00 USD
총 수익:
2 409.79 USD (2 409 799 pips)
총 손실:
-2 137.70 USD (2 137 681 pips)
연속 최대 이익:
9 (339.12 USD)
연속 최대 이익:
339.12 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
31.57%
최대 입금량:
111.44%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.54
롱(주식매수):
140 (70.71%)
숏(주식차입매도):
58 (29.29%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
1.37 USD
평균 이익:
28.69 USD
평균 손실:
-18.75 USD
연속 최대 손실:
11 (-215.00 USD)
연속 최대 손실:
-237.05 USD (9)
월별 성장률:
151.13%
연간 예측:
1 833.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
55.79 USD
최대한의:
503.62 USD (64.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.90% (461.28 USD)
자본금별:
38.98% (33.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|272
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|272K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.00 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +339.12 USD
연속 최대 손실: -215.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|155.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-18%
0
0
USD
USD
176
USD
USD
18
0%
198
42%
32%
1.12
1.37
USD
USD
91%
1:200