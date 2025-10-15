시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Pensiun Dini 1
Sendi Akhmad Al Mukmin

Pensiun Dini 1

Sendi Akhmad Al Mukmin
0 리뷰
18
0 / 0 USD
월별 30 USD
다음 이후의 성장 2025 -18%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
198
이익 거래:
84 (42.42%)
손실 거래:
114 (57.58%)
최고의 거래:
50.00 USD
최악의 거래:
-50.00 USD
총 수익:
2 409.79 USD (2 409 799 pips)
총 손실:
-2 137.70 USD (2 137 681 pips)
연속 최대 이익:
9 (339.12 USD)
연속 최대 이익:
339.12 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
31.57%
최대 입금량:
111.44%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.54
롱(주식매수):
140 (70.71%)
숏(주식차입매도):
58 (29.29%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
1.37 USD
평균 이익:
28.69 USD
평균 손실:
-18.75 USD
연속 최대 손실:
11 (-215.00 USD)
연속 최대 손실:
-237.05 USD (9)
월별 성장률:
151.13%
연간 예측:
1 833.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
55.79 USD
최대한의:
503.62 USD (64.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.90% (461.28 USD)
자본금별:
38.98% (33.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 198
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 272
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 272K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +50.00 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +339.12 USD
연속 최대 손실: -215.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
155.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
