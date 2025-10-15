- Incremento
Total de Trades:
174
Transacciones Rentables:
68 (39.08%)
Transacciones Irrentables:
106 (60.92%)
Mejor transacción:
50.00 USD
Peor transacción:
-50.00 USD
Beneficio Bruto:
2 167.74 USD (2 167 745 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 986.98 USD (1 986 961 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (339.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
339.12 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
33.92%
Carga máxima del depósito:
47.65%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
126 (72.41%)
Transacciones Cortas:
48 (27.59%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
31.88 USD
Pérdidas medias:
-18.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-215.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-237.05 USD (9)
Crecimiento al mes:
-52.70%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
55.79 USD
Máxima:
503.62 USD (64.46%)
Reducción relativa:
De balance:
81.52% (503.62 USD)
De fondos:
19.71% (53.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|181
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|181K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +50.00 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +339.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -215.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-61%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
16
0%
174
39%
34%
1.09
1.04
USD
USD
82%
1:200