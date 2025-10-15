SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Pensiun Dini 1
Sendi Akhmad Al Mukmin

Pensiun Dini 1

Sendi Akhmad Al Mukmin
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -61%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
174
Transacciones Rentables:
68 (39.08%)
Transacciones Irrentables:
106 (60.92%)
Mejor transacción:
50.00 USD
Peor transacción:
-50.00 USD
Beneficio Bruto:
2 167.74 USD (2 167 745 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 986.98 USD (1 986 961 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (339.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
339.12 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
33.92%
Carga máxima del depósito:
47.65%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
126 (72.41%)
Transacciones Cortas:
48 (27.59%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
31.88 USD
Pérdidas medias:
-18.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-215.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-237.05 USD (9)
Crecimiento al mes:
-52.70%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
55.79 USD
Máxima:
503.62 USD (64.46%)
Reducción relativa:
De balance:
81.52% (503.62 USD)
De fondos:
19.71% (53.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 181
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 181K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.00 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +339.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -215.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
