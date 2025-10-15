SignauxSections
Sendi Akhmad Al Mukmin

Kyra

0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
16 (48.48%)
Perte trades:
17 (51.52%)
Meilleure transaction:
40.00 USD
Pire transaction:
-20.57 USD
Bénéfice brut:
474.37 USD (474 369 pips)
Perte brute:
-300.79 USD (300 794 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (70.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
160.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
21 (63.64%)
Courts trades:
12 (36.36%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
5.26 USD
Bénéfice moyen:
29.65 USD
Perte moyenne:
-17.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-90.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-90.79 USD (5)
Croissance mensuelle:
335.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.79 USD
Maximal:
120.79 USD (45.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 174
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 174K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.00 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +70.00 USD
Perte consécutive maximale: -90.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Aucun avis
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
