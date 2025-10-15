- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
16 (48.48%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (51.52%)
En iyi işlem:
40.00 USD
En kötü işlem:
-20.57 USD
Brüt kâr:
474.37 USD (474 369 pips)
Brüt zarar:
-300.79 USD (300 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (70.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
21 (63.64%)
Satış işlemleri:
12 (36.36%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
5.26 USD
Ortalama kâr:
29.65 USD
Ortalama zarar:
-17.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-90.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.79 USD (5)
Aylık büyüme:
335.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.79 USD
Maksimum:
120.79 USD (45.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|174
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|174K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.00 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +70.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
