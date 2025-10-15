- Wachstum
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
179
Gewinntrades:
70 (39.10%)
Verlusttrades:
109 (60.89%)
Bester Trade:
50.00 USD
Schlechtester Trade:
-50.00 USD
Bruttoprofit:
2 197.74 USD (2 197 745 pips)
Bruttoverlust:
-2 062.70 USD (2 062 681 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (339.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
339.12 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
33.92%
Max deposit load:
94.14%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.27
Long-Positionen:
128 (71.51%)
Short-Positionen:
51 (28.49%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-215.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-237.05 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-81.47%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
55.79 USD
Maximaler:
503.62 USD (64.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.90% (461.28 USD)
Kapital:
38.98% (33.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|135
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|135K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Bester Trade: +50.00 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +339.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -215.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Keine Bewertungen
