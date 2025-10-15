SignaleKategorien
Sendi Akhmad Al Mukmin

Pensiun Dini 1

Sendi Akhmad Al Mukmin
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -82%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
179
Gewinntrades:
70 (39.10%)
Verlusttrades:
109 (60.89%)
Bester Trade:
50.00 USD
Schlechtester Trade:
-50.00 USD
Bruttoprofit:
2 197.74 USD (2 197 745 pips)
Bruttoverlust:
-2 062.70 USD (2 062 681 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (339.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
339.12 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
33.92%
Max deposit load:
94.14%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.27
Long-Positionen:
128 (71.51%)
Short-Positionen:
51 (28.49%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-215.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-237.05 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-81.47%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
55.79 USD
Maximaler:
503.62 USD (64.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.90% (461.28 USD)
Kapital:
38.98% (33.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 135
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 135K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.00 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +339.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -215.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pensiun Dini 1
30 USD pro Monat
-82%
0
0
USD
39
USD
17
0%
179
39%
34%
1.06
0.75
USD
91%
1:200
Kopieren

