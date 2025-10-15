- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
16 (48.48%)
Loss Trade:
17 (51.52%)
Best Trade:
40.00 USD
Worst Trade:
-20.57 USD
Profitto lordo:
474.37 USD (474 369 pips)
Perdita lorda:
-300.79 USD (300 794 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (70.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
21 (63.64%)
Short Trade:
12 (36.36%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
5.26 USD
Profitto medio:
29.65 USD
Perdita media:
-17.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-90.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.79 USD (5)
Crescita mensile:
335.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.79 USD
Massimale:
120.79 USD (45.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|174
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|174K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.00 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +70.00 USD
Massima perdita consecutiva: -90.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
