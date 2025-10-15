- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
174
Negociações com lucro:
68 (39.08%)
Negociações com perda:
106 (60.92%)
Melhor negociação:
50.00 USD
Pior negociação:
-50.00 USD
Lucro bruto:
2 167.74 USD (2 167 745 pips)
Perda bruta:
-1 986.98 USD (1 986 961 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (339.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
339.12 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
33.92%
Depósito máximo carregado:
47.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
126 (72.41%)
Negociações curtas:
48 (27.59%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
31.88 USD
Perda média:
-18.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-215.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-237.05 USD (9)
Crescimento mensal:
-52.70%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
55.79 USD
Máximo:
503.62 USD (64.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.52% (503.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.71% (53.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|181
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|181K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
