シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Pensiun Dini 1
Sendi Akhmad Al Mukmin

Pensiun Dini 1

Sendi Akhmad Al Mukmin
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -61%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
174
利益トレード:
68 (39.08%)
損失トレード:
106 (60.92%)
ベストトレード:
50.00 USD
最悪のトレード:
-50.00 USD
総利益:
2 167.74 USD (2 167 745 pips)
総損失:
-1 986.98 USD (1 986 961 pips)
最大連続の勝ち:
9 (339.12 USD)
最大連続利益:
339.12 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
33.92%
最大入金額:
47.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
126 (72.41%)
短いトレード:
48 (27.59%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
31.88 USD
平均損失:
-18.75 USD
最大連続の負け:
11 (-215.00 USD)
最大連続損失:
-237.05 USD (9)
月間成長:
-52.70%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
55.79 USD
最大の:
503.62 USD (64.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.52% (503.62 USD)
エクイティによる:
19.71% (53.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 181
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 181K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.00 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +339.12 USD
最大連続損失: -215.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
レビューなし
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Pensiun Dini 1
30 USD/月
-61%
0
0
USD
85
USD
16
0%
174
39%
34%
1.09
1.04
USD
82%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

