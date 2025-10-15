- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
174
利益トレード:
68 (39.08%)
損失トレード:
106 (60.92%)
ベストトレード:
50.00 USD
最悪のトレード:
-50.00 USD
総利益:
2 167.74 USD (2 167 745 pips)
総損失:
-1 986.98 USD (1 986 961 pips)
最大連続の勝ち:
9 (339.12 USD)
最大連続利益:
339.12 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
33.92%
最大入金額:
47.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
126 (72.41%)
短いトレード:
48 (27.59%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
31.88 USD
平均損失:
-18.75 USD
最大連続の負け:
11 (-215.00 USD)
最大連続損失:
-237.05 USD (9)
月間成長:
-52.70%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
55.79 USD
最大の:
503.62 USD (64.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.52% (503.62 USD)
エクイティによる:
19.71% (53.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|181
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|181K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
