信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DFX EA
Daniel Chng Chin Huang

DFX EA

Daniel Chng Chin Huang
0条评论
130
0 / 0 USD
每月复制 70 USD per 
增长自 2023 -63%
FBS-Real-12
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
566
盈利交易:
360 (63.60%)
亏损交易:
206 (36.40%)
最好交易:
701.70 USD
最差交易:
-9 021.90 USD
毛利:
6 926.02 USD (57 307 pips)
毛利亏损:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
最大连续赢利:
75 (3 227.86 USD)
最大连续盈利:
3 227.86 USD (75)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
98.89%
最大入金加载:
2.41%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
8 天
采收率:
-0.56
长期交易:
348 (61.48%)
短期交易:
218 (38.52%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-10.67 USD
平均利润:
19.24 USD
平均损失:
-62.93 USD
最大连续失误:
5 (-170.35 USD)
最大连续亏损:
-9 021.90 USD (1)
每月增长:
3.90%
年度预测:
47.34%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
9 846.77 USD
最大值:
10 852.23 USD (953.24%)
相对跌幅:
结余:
88.89% (10 852.23 USD)
净值:
7.92% (432.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
archived 115
GBPUSD 78
EURUSD 70
USDCAD 67
USDCHF 62
USDJPY 54
AUDUSD 50
NZDUSD 49
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
archived -6.5K
GBPUSD 96
EURUSD 89
USDCAD 31
USDCHF 87
USDJPY 58
AUDUSD 64
NZDUSD 47
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
archived 0
GBPUSD 2.8K
EURUSD 4.9K
USDCAD -4.4K
USDCHF -366
USDJPY 2K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -1.5K
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +701.70 USD
最差交易: -9 022 USD
最大连续赢利: 75
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 227.86 USD
最大连续亏损: -170.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
126 更多...
没有评论
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 5.37% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.69% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
