交易:
566
盈利交易:
360 (63.60%)
亏损交易:
206 (36.40%)
最好交易:
701.70 USD
最差交易:
-9 021.90 USD
毛利:
6 926.02 USD (57 307 pips)
毛利亏损:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
最大连续赢利:
75 (3 227.86 USD)
最大连续盈利:
3 227.86 USD (75)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
98.89%
最大入金加载:
2.41%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
8 天
采收率:
-0.56
长期交易:
348 (61.48%)
短期交易:
218 (38.52%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-10.67 USD
平均利润:
19.24 USD
平均损失:
-62.93 USD
最大连续失误:
5 (-170.35 USD)
最大连续亏损:
-9 021.90 USD (1)
每月增长:
3.90%
年度预测:
47.34%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
9 846.77 USD
最大值:
10 852.23 USD (953.24%)
相对跌幅:
结余:
88.89% (10 852.23 USD)
净值:
7.92% (432.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|archived
|115
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|70
|USDCAD
|67
|USDCHF
|62
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|50
|NZDUSD
|49
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|archived
|-6.5K
|GBPUSD
|96
|EURUSD
|89
|USDCAD
|31
|USDCHF
|87
|USDJPY
|58
|AUDUSD
|64
|NZDUSD
|47
|XAUUSD
|6
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|-1
|NZDCAD
|-6
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|-1
|EURNZD
|-2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|4.9K
|USDCAD
|-4.4K
|USDCHF
|-366
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|205
|CADCHF
|596
|EURJPY
|805
|AUDCAD
|-115
|NZDCAD
|-794
|NZDJPY
|-18
|EURAUD
|678
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|-48
|EURNZD
|-313
|CADJPY
|46
|GBPNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|358
- 入金加载
- 提取
最好交易: +701.70 USD
最差交易: -9 022 USD
最大连续赢利: 75
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 227.86 USD
最大连续亏损: -170.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
0.00 × 2
|0.00 × 2
|
0.00 × 4
|0.00 × 4
|
0.00 × 23
|0.00 × 23
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 2
|0.00 × 2
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 6
|0.00 × 6
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 3
|0.00 × 3
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 2
|0.00 × 2
|
0.00 × 2
|0.00 × 2
|
0.00 × 5
|0.00 × 5
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
0.00 × 2
|0.00 × 2
|
0.08 × 25
|0.08 × 25
|
0.16 × 93
|0.16 × 93
|
0.17 × 6
|0.17 × 6
|
0.24 × 222
|0.24 × 222
|
0.26 × 190
|0.26 × 190
|
0.28 × 230
|0.28 × 230
|
0.28 × 89
|0.28 × 89
|
0.32 × 22
|0.32 × 22
