Daniel Chng Chin Huang

DFX EA

Daniel Chng Chin Huang
0 отзывов
130 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2023 -63%
FBS-Real-12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
566
Прибыльных трейдов:
360 (63.60%)
Убыточных трейдов:
206 (36.40%)
Лучший трейд:
701.70 USD
Худший трейд:
-9 021.90 USD
Общая прибыль:
6 926.02 USD (57 307 pips)
Общий убыток:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (3 227.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 227.86 USD (75)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
98.89%
Макс. загрузка депозита:
2.41%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
348 (61.48%)
Коротких трейдов:
218 (38.52%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-10.67 USD
Средняя прибыль:
19.24 USD
Средний убыток:
-62.93 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-170.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 021.90 USD (1)
Прирост в месяц:
3.90%
Годовой прогноз:
47.34%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 846.77 USD
Максимальная:
10 852.23 USD (953.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.89% (10 852.23 USD)
По эквити:
7.92% (432.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
archived 115
GBPUSD 78
EURUSD 70
USDCAD 67
USDCHF 62
USDJPY 54
AUDUSD 50
NZDUSD 49
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
archived -6.5K
GBPUSD 96
EURUSD 89
USDCAD 31
USDCHF 87
USDJPY 58
AUDUSD 64
NZDUSD 47
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
archived 0
GBPUSD 2.8K
EURUSD 4.9K
USDCAD -4.4K
USDCHF -366
USDJPY 2K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -1.5K
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +701.70 USD
Худший трейд: -9 022 USD
Макс. серия выигрышей: 75
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 227.86 USD
Макс. убыток в серии: -170.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
еще 126...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DFX EA
70 USD в месяц
-63%
0
0
USD
3.7K
USD
130
78%
566
63%
99%
0.53
-10.67
USD
89%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.