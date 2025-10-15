시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / DFX EA
Daniel Chng Chin Huang

DFX EA

Daniel Chng Chin Huang
0 리뷰
130
0 / 0 USD
월별 70 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -63%
FBS-Real-12
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
566
이익 거래:
360 (63.60%)
손실 거래:
206 (36.40%)
최고의 거래:
701.70 USD
최악의 거래:
-9 021.90 USD
총 수익:
6 926.02 USD (57 307 pips)
총 손실:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
연속 최대 이익:
75 (3 227.86 USD)
연속 최대 이익:
3 227.86 USD (75)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
98.89%
최대 입금량:
2.41%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
348 (61.48%)
숏(주식차입매도):
218 (38.52%)
수익 요인:
0.53
기대수익:
-10.67 USD
평균 이익:
19.24 USD
평균 손실:
-62.93 USD
연속 최대 손실:
5 (-170.35 USD)
연속 최대 손실:
-9 021.90 USD (1)
월별 성장률:
3.90%
연간 예측:
47.34%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 846.77 USD
최대한의:
10 852.23 USD (953.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.89% (10 852.23 USD)
자본금별:
7.92% (432.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
archived 115
GBPUSD 78
EURUSD 70
USDCAD 67
USDCHF 62
USDJPY 54
AUDUSD 50
NZDUSD 49
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
archived -6.5K
GBPUSD 96
EURUSD 89
USDCAD 31
USDCHF 87
USDJPY 58
AUDUSD 64
NZDUSD 47
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
archived 0
GBPUSD 2.8K
EURUSD 4.9K
USDCAD -4.4K
USDCHF -366
USDJPY 2K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -1.5K
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +701.70 USD
최악의 거래: -9 022 USD
연속 최대 이익: 75
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3 227.86 USD
연속 최대 손실: -170.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
126 더...
리뷰 없음
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 5.37% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.69% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
