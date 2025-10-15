- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
566
이익 거래:
360 (63.60%)
손실 거래:
206 (36.40%)
최고의 거래:
701.70 USD
최악의 거래:
-9 021.90 USD
총 수익:
6 926.02 USD (57 307 pips)
총 손실:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
연속 최대 이익:
75 (3 227.86 USD)
연속 최대 이익:
3 227.86 USD (75)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
98.89%
최대 입금량:
2.41%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
348 (61.48%)
숏(주식차입매도):
218 (38.52%)
수익 요인:
0.53
기대수익:
-10.67 USD
평균 이익:
19.24 USD
평균 손실:
-62.93 USD
연속 최대 손실:
5 (-170.35 USD)
연속 최대 손실:
-9 021.90 USD (1)
월별 성장률:
3.90%
연간 예측:
47.34%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 846.77 USD
최대한의:
10 852.23 USD (953.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.89% (10 852.23 USD)
자본금별:
7.92% (432.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|archived
|115
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|70
|USDCAD
|67
|USDCHF
|62
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|50
|NZDUSD
|49
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|archived
|-6.5K
|GBPUSD
|96
|EURUSD
|89
|USDCAD
|31
|USDCHF
|87
|USDJPY
|58
|AUDUSD
|64
|NZDUSD
|47
|XAUUSD
|6
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|-1
|NZDCAD
|-6
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|-1
|EURNZD
|-2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|4.9K
|USDCAD
|-4.4K
|USDCHF
|-366
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|205
|CADCHF
|596
|EURJPY
|805
|AUDCAD
|-115
|NZDCAD
|-794
|NZDJPY
|-18
|EURAUD
|678
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|-48
|EURNZD
|-313
|CADJPY
|46
|GBPNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|358
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +701.70 USD
최악의 거래: -9 022 USD
연속 최대 이익: 75
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3 227.86 USD
연속 최대 손실: -170.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 25
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.16 × 93
|
Coinexx-Demo
|0.17 × 6
|
ScandinavianMarkets-Live
|0.24 × 222
|
ICMarketsEU-Live28
|0.26 × 190
|
FBSTradestone-Real-1
|0.28 × 230
|
ICMarketsSC-Live03
|0.28 × 89
|
TitanFX-03
|0.32 × 22
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 70 USD
-63%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
130
78%
566
63%
99%
0.53
-10.67
USD
USD
89%
1:500