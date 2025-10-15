SignauxSections
Daniel FX
Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX

Daniel Chng Chin Huang
0 avis
Fiabilité
117 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
0%
FBS-Real-12
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
274
Bénéfice trades:
188 (68.61%)
Perte trades:
86 (31.39%)
Meilleure transaction:
701.70 USD
Pire transaction:
-9 021.90 USD
Bénéfice brut:
5 980.00 USD (21 958 pips)
Perte brute:
-12 650.45 USD (26 486 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (2 958.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 958.31 USD (66)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
73
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
201 (73.36%)
Courts trades:
73 (26.64%)
Facteur de profit:
0.47
Rendement attendu:
-24.34 USD
Bénéfice moyen:
31.81 USD
Perte moyenne:
-147.10 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-150.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 021.90 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.09%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 846.77 USD
Maximal:
10 852.23 USD (953.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.51% (25.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 108
USDJPY 27
NZDUSD 24
EURUSD 23
GBPUSD 22
USDCAD 21
AUDUSD 18
USDCHF 10
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived -6.8K
USDJPY -9
NZDUSD 17
EURUSD 27
GBPUSD 31
USDCAD -4
AUDUSD 25
USDCHF 17
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
USDJPY -6.3K
NZDUSD -907
EURUSD 1.1K
GBPUSD 1.6K
USDCAD -1.9K
AUDUSD 1.1K
USDCHF 606
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +701.70 USD
Pire transaction: -9 022 USD
Gains consécutifs maximales: 66
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 958.31 USD
Perte consécutive maximale: -150.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
126 plus...
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 5.37% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.69% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
