Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX

Daniel Chng Chin Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
117 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
274
Kârla kapanan işlemler:
188 (68.61%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (31.39%)
En iyi işlem:
701.70 USD
En kötü işlem:
-9 021.90 USD
Brüt kâr:
5 980.00 USD (21 958 pips)
Brüt zarar:
-12 650.45 USD (26 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (2 958.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 958.31 USD (66)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.56%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
201 (73.36%)
Satış işlemleri:
73 (26.64%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-24.34 USD
Ortalama kâr:
31.81 USD
Ortalama zarar:
-147.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-150.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 021.90 USD (1)
Aylık büyüme:
8.09%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 846.77 USD
Maksimum:
10 852.23 USD (953.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.44% (22.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 108
USDJPY 27
NZDUSD 24
EURUSD 23
GBPUSD 22
USDCAD 21
AUDUSD 18
USDCHF 10
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived -6.8K
USDJPY -9
NZDUSD 17
EURUSD 27
GBPUSD 31
USDCAD -4
AUDUSD 25
USDCHF 17
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
USDJPY -6.3K
NZDUSD -907
EURUSD 1.1K
GBPUSD 1.6K
USDCAD -1.9K
AUDUSD 1.1K
USDCHF 606
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +701.70 USD
En kötü işlem: -9 022 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 958.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
126 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 5.37% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.69% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.