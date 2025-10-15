- Büyüme
İşlemler:
274
Kârla kapanan işlemler:
188 (68.61%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (31.39%)
En iyi işlem:
701.70 USD
En kötü işlem:
-9 021.90 USD
Brüt kâr:
5 980.00 USD (21 958 pips)
Brüt zarar:
-12 650.45 USD (26 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (2 958.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 958.31 USD (66)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.56%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
201 (73.36%)
Satış işlemleri:
73 (26.64%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-24.34 USD
Ortalama kâr:
31.81 USD
Ortalama zarar:
-147.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-150.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 021.90 USD (1)
Aylık büyüme:
8.09%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 846.77 USD
Maksimum:
10 852.23 USD (953.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.44% (22.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|108
|USDJPY
|27
|NZDUSD
|24
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|21
|AUDUSD
|18
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|-6.8K
|USDJPY
|-9
|NZDUSD
|17
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|31
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|25
|USDCHF
|17
|XAUUSD
|6
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|-1
|NZDCAD
|-6
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|-1
|EURNZD
|-2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|USDJPY
|-6.3K
|NZDUSD
|-907
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|1.6K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|1.1K
|USDCHF
|606
|XAUUSD
|205
|CADCHF
|596
|EURJPY
|805
|AUDCAD
|-115
|NZDCAD
|-794
|NZDJPY
|-18
|EURAUD
|678
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|-48
|EURNZD
|-313
|CADJPY
|46
|GBPNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|358
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +701.70 USD
En kötü işlem: -9 022 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 958.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 25
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.16 × 93
|
Coinexx-Demo
|0.17 × 6
|
ScandinavianMarkets-Live
|0.24 × 222
|
ICMarketsEU-Live28
|0.26 × 190
|
FBSTradestone-Real-1
|0.28 × 230
|
ICMarketsSC-Live03
|0.28 × 89
|
TitanFX-03
|0.32 × 22
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
117
59%
274
68%
100%
0.47
-24.34
USD
USD
0%
1:500