Trades insgesamt:
566
Gewinntrades:
360 (63.60%)
Verlusttrades:
206 (36.40%)
Bester Trade:
701.70 USD
Schlechtester Trade:
-9 021.90 USD
Bruttoprofit:
6 926.02 USD (57 307 pips)
Bruttoverlust:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (3 227.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 227.86 USD (75)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
98.89%
Max deposit load:
2.41%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
-0.56
Long-Positionen:
348 (61.48%)
Short-Positionen:
218 (38.52%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-10.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-170.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 021.90 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.90%
Jahresprognose:
47.34%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 846.77 USD
Maximaler:
10 852.23 USD (953.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.89% (10 852.23 USD)
Kapital:
7.92% (432.97 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|archived
|115
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|70
|USDCAD
|67
|USDCHF
|62
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|50
|NZDUSD
|49
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|archived
|-6.5K
|GBPUSD
|96
|EURUSD
|89
|USDCAD
|31
|USDCHF
|87
|USDJPY
|58
|AUDUSD
|64
|NZDUSD
|47
|XAUUSD
|6
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|-1
|NZDCAD
|-6
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|-1
|EURNZD
|-2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|4.9K
|USDCAD
|-4.4K
|USDCHF
|-366
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|205
|CADCHF
|596
|EURJPY
|805
|AUDCAD
|-115
|NZDCAD
|-794
|NZDJPY
|-18
|EURAUD
|678
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|-48
|EURNZD
|-313
|CADJPY
|46
|GBPNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|358
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +701.70 USD
Schlechtester Trade: -9 022 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 75
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 227.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -170.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 25
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.16 × 93
|
Coinexx-Demo
|0.17 × 6
|
ScandinavianMarkets-Live
|0.24 × 222
|
ICMarketsEU-Live28
|0.26 × 190
|
FBSTradestone-Real-1
|0.28 × 230
|
ICMarketsSC-Live03
|0.28 × 89
|
TitanFX-03
|0.32 × 22
