SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DFX EA
Daniel Chng Chin Huang

DFX EA

Daniel Chng Chin Huang
0 Bewertungen
130 Wochen
0 / 0 USD
Für 70 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -63%
FBS-Real-12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
566
Gewinntrades:
360 (63.60%)
Verlusttrades:
206 (36.40%)
Bester Trade:
701.70 USD
Schlechtester Trade:
-9 021.90 USD
Bruttoprofit:
6 926.02 USD (57 307 pips)
Bruttoverlust:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (3 227.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 227.86 USD (75)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
98.89%
Max deposit load:
2.41%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
-0.56
Long-Positionen:
348 (61.48%)
Short-Positionen:
218 (38.52%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-10.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-170.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 021.90 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.90%
Jahresprognose:
47.34%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 846.77 USD
Maximaler:
10 852.23 USD (953.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.89% (10 852.23 USD)
Kapital:
7.92% (432.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
archived 115
GBPUSD 78
EURUSD 70
USDCAD 67
USDCHF 62
USDJPY 54
AUDUSD 50
NZDUSD 49
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
archived -6.5K
GBPUSD 96
EURUSD 89
USDCAD 31
USDCHF 87
USDJPY 58
AUDUSD 64
NZDUSD 47
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
archived 0
GBPUSD 2.8K
EURUSD 4.9K
USDCAD -4.4K
USDCHF -366
USDJPY 2K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -1.5K
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +701.70 USD
Schlechtester Trade: -9 022 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 75
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 227.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -170.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
noch 126 ...
Keine Bewertungen
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 5.37% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.69% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.