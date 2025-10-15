SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DFX EA
Daniel Chng Chin Huang

DFX EA

Daniel Chng Chin Huang
0 comentarios
130 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 70 USD al mes
incremento desde 2023 -63%
FBS-Real-12
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
566
Transacciones Rentables:
360 (63.60%)
Transacciones Irrentables:
206 (36.40%)
Mejor transacción:
701.70 USD
Peor transacción:
-9 021.90 USD
Beneficio Bruto:
6 926.02 USD (57 307 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (3 227.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 227.86 USD (75)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
98.89%
Carga máxima del depósito:
2.41%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
-0.56
Transacciones Largas:
348 (61.48%)
Transacciones Cortas:
218 (38.52%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-10.67 USD
Beneficio medio:
19.24 USD
Pérdidas medias:
-62.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-170.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 021.90 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.90%
Pronóstico anual:
47.34%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 846.77 USD
Máxima:
10 852.23 USD (953.24%)
Reducción relativa:
De balance:
88.89% (10 852.23 USD)
De fondos:
7.92% (432.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
archived 115
GBPUSD 78
EURUSD 70
USDCAD 67
USDCHF 62
USDJPY 54
AUDUSD 50
NZDUSD 49
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
archived -6.5K
GBPUSD 96
EURUSD 89
USDCAD 31
USDCHF 87
USDJPY 58
AUDUSD 64
NZDUSD 47
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
archived 0
GBPUSD 2.8K
EURUSD 4.9K
USDCAD -4.4K
USDCHF -366
USDJPY 2K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -1.5K
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +701.70 USD
Peor transacción: -9 022 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 75
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 227.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -170.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
otros 126...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS



No hay comentarios
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 5.37% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.69% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DFX EA
70 USD al mes
-63%
0
0
USD
3.7K
USD
130
78%
566
63%
99%
0.53
-10.67
USD
89%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.