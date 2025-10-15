- Incremento
Total de Trades:
566
Transacciones Rentables:
360 (63.60%)
Transacciones Irrentables:
206 (36.40%)
Mejor transacción:
701.70 USD
Peor transacción:
-9 021.90 USD
Beneficio Bruto:
6 926.02 USD (57 307 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (3 227.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 227.86 USD (75)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
98.89%
Carga máxima del depósito:
2.41%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
-0.56
Transacciones Largas:
348 (61.48%)
Transacciones Cortas:
218 (38.52%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-10.67 USD
Beneficio medio:
19.24 USD
Pérdidas medias:
-62.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-170.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 021.90 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.90%
Pronóstico anual:
47.34%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 846.77 USD
Máxima:
10 852.23 USD (953.24%)
Reducción relativa:
De balance:
88.89% (10 852.23 USD)
De fondos:
7.92% (432.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|archived
|115
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|70
|USDCAD
|67
|USDCHF
|62
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|50
|NZDUSD
|49
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|archived
|-6.5K
|GBPUSD
|96
|EURUSD
|89
|USDCAD
|31
|USDCHF
|87
|USDJPY
|58
|AUDUSD
|64
|NZDUSD
|47
|XAUUSD
|6
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|-1
|NZDCAD
|-6
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|-1
|EURNZD
|-2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|4.9K
|USDCAD
|-4.4K
|USDCHF
|-366
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|205
|CADCHF
|596
|EURJPY
|805
|AUDCAD
|-115
|NZDCAD
|-794
|NZDJPY
|-18
|EURAUD
|678
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|-48
|EURNZD
|-313
|CADJPY
|46
|GBPNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|358
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 25
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.16 × 93
|
Coinexx-Demo
|0.17 × 6
|
ScandinavianMarkets-Live
|0.24 × 222
|
ICMarketsEU-Live28
|0.26 × 190
|
FBSTradestone-Real-1
|0.28 × 230
|
ICMarketsSC-Live03
|0.28 × 89
|
TitanFX-03
|0.32 × 22
otros 126...
