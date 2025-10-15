- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
274
Profit Trade:
188 (68.61%)
Loss Trade:
86 (31.39%)
Best Trade:
701.70 USD
Worst Trade:
-9 021.90 USD
Profitto lordo:
5 980.00 USD (21 958 pips)
Perdita lorda:
-12 650.45 USD (26 486 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (2 958.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 958.31 USD (66)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
201 (73.36%)
Short Trade:
73 (26.64%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-24.34 USD
Profitto medio:
31.81 USD
Perdita media:
-147.10 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-150.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 021.90 USD (1)
Crescita mensile:
8.09%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 846.77 USD
Massimale:
10 852.23 USD (953.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.51% (25.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|108
|USDJPY
|27
|NZDUSD
|24
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|21
|AUDUSD
|18
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|-6.8K
|USDJPY
|-9
|NZDUSD
|17
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|31
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|25
|USDCHF
|17
|XAUUSD
|6
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|-1
|NZDCAD
|-6
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|-1
|EURNZD
|-2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|USDJPY
|-6.3K
|NZDUSD
|-907
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|1.6K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|1.1K
|USDCHF
|606
|XAUUSD
|205
|CADCHF
|596
|EURJPY
|805
|AUDCAD
|-115
|NZDCAD
|-794
|NZDJPY
|-18
|EURAUD
|678
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|-48
|EURNZD
|-313
|CADJPY
|46
|GBPNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|358
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +701.70 USD
Worst Trade: -9 022 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 958.31 USD
Massima perdita consecutiva: -150.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 25
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.16 × 93
|
Coinexx-Demo
|0.17 × 6
|
ScandinavianMarkets-Live
|0.24 × 222
|
ICMarketsEU-Live28
|0.26 × 190
|
FBSTradestone-Real-1
|0.28 × 230
|
ICMarketsSC-Live03
|0.28 × 89
|
TitanFX-03
|0.32 × 22
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
117
59%
274
68%
100%
0.47
-24.34
USD
USD
1%
1:500