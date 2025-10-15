SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Daniel FX
Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX

Daniel Chng Chin Huang
0 recensioni
Affidabilità
117 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
0%
FBS-Real-12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
274
Profit Trade:
188 (68.61%)
Loss Trade:
86 (31.39%)
Best Trade:
701.70 USD
Worst Trade:
-9 021.90 USD
Profitto lordo:
5 980.00 USD (21 958 pips)
Perdita lorda:
-12 650.45 USD (26 486 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (2 958.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 958.31 USD (66)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
201 (73.36%)
Short Trade:
73 (26.64%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-24.34 USD
Profitto medio:
31.81 USD
Perdita media:
-147.10 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-150.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 021.90 USD (1)
Crescita mensile:
8.09%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 846.77 USD
Massimale:
10 852.23 USD (953.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.51% (25.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 108
USDJPY 27
NZDUSD 24
EURUSD 23
GBPUSD 22
USDCAD 21
AUDUSD 18
USDCHF 10
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived -6.8K
USDJPY -9
NZDUSD 17
EURUSD 27
GBPUSD 31
USDCAD -4
AUDUSD 25
USDCHF 17
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
USDJPY -6.3K
NZDUSD -907
EURUSD 1.1K
GBPUSD 1.6K
USDCAD -1.9K
AUDUSD 1.1K
USDCHF 606
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +701.70 USD
Worst Trade: -9 022 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 958.31 USD
Massima perdita consecutiva: -150.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
126 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Non ci sono recensioni
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 5.37% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.69% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Daniel FX
35USD al mese
0%
0
0
USD
5K
USD
117
59%
274
68%
100%
0.47
-24.34
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.