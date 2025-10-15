- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
566
利益トレード:
360 (63.60%)
損失トレード:
206 (36.40%)
ベストトレード:
701.70 USD
最悪のトレード:
-9 021.90 USD
総利益:
6 926.02 USD (57 307 pips)
総損失:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
最大連続の勝ち:
75 (3 227.86 USD)
最大連続利益:
3 227.86 USD (75)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
98.89%
最大入金額:
2.41%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
-0.56
長いトレード:
348 (61.48%)
短いトレード:
218 (38.52%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-10.67 USD
平均利益:
19.24 USD
平均損失:
-62.93 USD
最大連続の負け:
5 (-170.35 USD)
最大連続損失:
-9 021.90 USD (1)
月間成長:
3.90%
年間予想:
47.34%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 846.77 USD
最大の:
10 852.23 USD (953.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.89% (10 852.23 USD)
エクイティによる:
7.92% (432.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|archived
|115
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|70
|USDCAD
|67
|USDCHF
|62
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|50
|NZDUSD
|49
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|archived
|-6.5K
|GBPUSD
|96
|EURUSD
|89
|USDCAD
|31
|USDCHF
|87
|USDJPY
|58
|AUDUSD
|64
|NZDUSD
|47
|XAUUSD
|6
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|-1
|NZDCAD
|-6
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|-1
|EURNZD
|-2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|4.9K
|USDCAD
|-4.4K
|USDCHF
|-366
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|205
|CADCHF
|596
|EURJPY
|805
|AUDCAD
|-115
|NZDCAD
|-794
|NZDJPY
|-18
|EURAUD
|678
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|-48
|EURNZD
|-313
|CADJPY
|46
|GBPNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|358
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +701.70 USD
最悪のトレード: -9 022 USD
最大連続の勝ち: 75
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 227.86 USD
最大連続損失: -170.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
