シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DFX EA
Daniel Chng Chin Huang

DFX EA

Daniel Chng Chin Huang
レビュー0件
130週間
0 / 0 USD
月額  70  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -63%
FBS-Real-12
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
566
利益トレード:
360 (63.60%)
損失トレード:
206 (36.40%)
ベストトレード:
701.70 USD
最悪のトレード:
-9 021.90 USD
総利益:
6 926.02 USD (57 307 pips)
総損失:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
最大連続の勝ち:
75 (3 227.86 USD)
最大連続利益:
3 227.86 USD (75)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
98.89%
最大入金額:
2.41%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
-0.56
長いトレード:
348 (61.48%)
短いトレード:
218 (38.52%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-10.67 USD
平均利益:
19.24 USD
平均損失:
-62.93 USD
最大連続の負け:
5 (-170.35 USD)
最大連続損失:
-9 021.90 USD (1)
月間成長:
3.90%
年間予想:
47.34%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 846.77 USD
最大の:
10 852.23 USD (953.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.89% (10 852.23 USD)
エクイティによる:
7.92% (432.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
archived 115
GBPUSD 78
EURUSD 70
USDCAD 67
USDCHF 62
USDJPY 54
AUDUSD 50
NZDUSD 49
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
archived -6.5K
GBPUSD 96
EURUSD 89
USDCAD 31
USDCHF 87
USDJPY 58
AUDUSD 64
NZDUSD 47
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
archived 0
GBPUSD 2.8K
EURUSD 4.9K
USDCAD -4.4K
USDCHF -366
USDJPY 2K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -1.5K
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +701.70 USD
最悪のトレード: -9 022 USD
最大連続の勝ち: 75
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 227.86 USD
最大連続損失: -170.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
126 より多く...
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 07:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 5.37% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.69% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
