- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
566
Negociações com lucro:
360 (63.60%)
Negociações com perda:
206 (36.40%)
Melhor negociação:
701.70 USD
Pior negociação:
-9 021.90 USD
Lucro bruto:
6 926.02 USD (57 307 pips)
Perda bruta:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (3 227.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 227.86 USD (75)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
98.89%
Depósito máximo carregado:
2.41%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
-0.56
Negociações longas:
348 (61.48%)
Negociações curtas:
218 (38.52%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-10.67 USD
Lucro médio:
19.24 USD
Perda média:
-62.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-170.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 021.90 USD (1)
Crescimento mensal:
3.90%
Previsão anual:
47.34%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 846.77 USD
Máximo:
10 852.23 USD (953.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.89% (10 852.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.92% (432.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|archived
|115
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|70
|USDCAD
|67
|USDCHF
|62
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|50
|NZDUSD
|49
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|archived
|-6.5K
|GBPUSD
|96
|EURUSD
|89
|USDCAD
|31
|USDCHF
|87
|USDJPY
|58
|AUDUSD
|64
|NZDUSD
|47
|XAUUSD
|6
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|-1
|NZDCAD
|-6
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|-1
|EURNZD
|-2
|CADJPY
|0
|GBPNZD
|-8
|GBPAUD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|4.9K
|USDCAD
|-4.4K
|USDCHF
|-366
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|205
|CADCHF
|596
|EURJPY
|805
|AUDCAD
|-115
|NZDCAD
|-794
|NZDJPY
|-18
|EURAUD
|678
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|-48
|EURNZD
|-313
|CADJPY
|46
|GBPNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|358
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +701.70 USD
Pior negociação: -9 022 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 75
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 227.86 USD
Máxima perda consecutiva: -170.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 25
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.16 × 93
|
Coinexx-Demo
|0.17 × 6
|
ScandinavianMarkets-Live
|0.24 × 222
|
ICMarketsEU-Live28
|0.26 × 190
|
FBSTradestone-Real-1
|0.28 × 230
|
ICMarketsSC-Live03
|0.28 × 89
|
TitanFX-03
|0.32 × 22
