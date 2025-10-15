SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / DFX EA
Daniel Chng Chin Huang

DFX EA

0 comentários
130 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 70 USD por mês
crescimento desde 2023 -63%
FBS-Real-12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
566
Negociações com lucro:
360 (63.60%)
Negociações com perda:
206 (36.40%)
Melhor negociação:
701.70 USD
Pior negociação:
-9 021.90 USD
Lucro bruto:
6 926.02 USD (57 307 pips)
Perda bruta:
-12 962.79 USD (52 467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (3 227.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 227.86 USD (75)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
98.89%
Depósito máximo carregado:
2.41%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
-0.56
Negociações longas:
348 (61.48%)
Negociações curtas:
218 (38.52%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-10.67 USD
Lucro médio:
19.24 USD
Perda média:
-62.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-170.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 021.90 USD (1)
Crescimento mensal:
3.90%
Previsão anual:
47.34%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 846.77 USD
Máximo:
10 852.23 USD (953.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.89% (10 852.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.92% (432.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
archived 115
GBPUSD 78
EURUSD 70
USDCAD 67
USDCHF 62
USDJPY 54
AUDUSD 50
NZDUSD 49
XAUUSD 4
CADCHF 3
EURJPY 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
archived -6.5K
GBPUSD 96
EURUSD 89
USDCAD 31
USDCHF 87
USDJPY 58
AUDUSD 64
NZDUSD 47
XAUUSD 6
CADCHF 7
EURJPY 6
AUDCAD -1
NZDCAD -6
NZDJPY 0
EURAUD 5
AUDCHF 1
NZDCHF -1
EURNZD -2
CADJPY 0
GBPNZD -8
GBPAUD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
archived 0
GBPUSD 2.8K
EURUSD 4.9K
USDCAD -4.4K
USDCHF -366
USDJPY 2K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -1.5K
XAUUSD 205
CADCHF 596
EURJPY 805
AUDCAD -115
NZDCAD -794
NZDJPY -18
EURAUD 678
AUDCHF 63
NZDCHF -48
EURNZD -313
CADJPY 46
GBPNZD -1.3K
GBPAUD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +701.70 USD
Pior negociação: -9 022 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 75
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 227.86 USD
Máxima perda consecutiva: -170.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.08 × 25
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 93
Coinexx-Demo
0.17 × 6
ScandinavianMarkets-Live
0.24 × 222
ICMarketsEU-Live28
0.26 × 190
FBSTradestone-Real-1
0.28 × 230
ICMarketsSC-Live03
0.28 × 89
TitanFX-03
0.32 × 22
Sem comentários
