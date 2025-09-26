- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
交易:
1 836
盈利交易:
1 159 (63.12%)
亏损交易:
677 (36.87%)
最好交易:
1 635.72 USD
最差交易:
-76.20 USD
毛利:
14 268.82 USD (101 749 pips)
毛利亏损:
-6 255.98 USD (99 069 pips)
最大连续赢利:
24 (81.70 USD)
最大连续盈利:
1 635.72 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
131
平均持有时间:
11 小时
采收率:
27.87
长期交易:
947 (51.58%)
短期交易:
889 (48.42%)
利润因子:
2.28
预期回报:
4.36 USD
平均利润:
12.31 USD
平均损失:
-9.24 USD
最大连续失误:
10 (-287.55 USD)
最大连续亏损:
-287.55 USD (10)
每月增长:
49.81%
年度预测:
604.32%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
287.55 USD (3.30%)
相对跌幅:
结余:
4.13% (104.70 USD)
净值:
22.15% (1 237.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1751
|AUDJPY
|7
|EURAUD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|4
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|archived
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|3.7K
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|-10
|AUDNZD
|-5
|AUDCHF
|2
|CHFJPY
|0
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|-7
|GBPAUD
|-7
|NZDCHF
|2
|USDCHF
|9
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|-3
|archived
|4.3K
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|5
|CADCHF
|9
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|-2
|GBPNZD
|-4
|EURNZD
|-2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.7K
|AUDJPY
|185
|EURAUD
|-1.6K
|AUDNZD
|-790
|AUDCHF
|152
|CHFJPY
|-48
|AUDUSD
|382
|AUDCAD
|-908
|GBPAUD
|-1.1K
|NZDCHF
|188
|USDCHF
|672
|NZDJPY
|341
|USDJPY
|-538
|archived
|0
|EURJPY
|-890
|GBPJPY
|-926
|CADJPY
|-87
|NZDUSD
|94
|GBPCHF
|412
|CADCHF
|748
|EURCHF
|265
|NZDCAD
|-279
|GBPNZD
|-636
|EURNZD
|-267
|USDCAD
|306
|GBPUSD
|293
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 635.72 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +81.70 USD
最大连续亏损: -287.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 18
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.05 × 22
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 121
|
ICMarkets-Live02
|0.07 × 15
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
