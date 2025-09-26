信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 305%
FBS-Real-10
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 836
盈利交易:
1 159 (63.12%)
亏损交易:
677 (36.87%)
最好交易:
1 635.72 USD
最差交易:
-76.20 USD
毛利:
14 268.82 USD (101 749 pips)
毛利亏损:
-6 255.98 USD (99 069 pips)
最大连续赢利:
24 (81.70 USD)
最大连续盈利:
1 635.72 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
131
平均持有时间:
11 小时
采收率:
27.87
长期交易:
947 (51.58%)
短期交易:
889 (48.42%)
利润因子:
2.28
预期回报:
4.36 USD
平均利润:
12.31 USD
平均损失:
-9.24 USD
最大连续失误:
10 (-287.55 USD)
最大连续亏损:
-287.55 USD (10)
每月增长:
49.81%
年度预测:
604.32%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
287.55 USD (3.30%)
相对跌幅:
结余:
4.13% (104.70 USD)
净值:
22.15% (1 237.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1751
AUDJPY 7
EURAUD 5
AUDNZD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 4
USDCHF 4
NZDJPY 4
USDJPY 4
archived 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
NZDUSD 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 2
EURNZD 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 3.7K
AUDJPY 1
EURAUD -10
AUDNZD -5
AUDCHF 2
CHFJPY 0
AUDUSD 4
AUDCAD -7
GBPAUD -7
NZDCHF 2
USDCHF 9
NZDJPY 2
USDJPY -3
archived 4.3K
EURJPY -6
GBPJPY -6
CADJPY -1
NZDUSD 1
GBPCHF 5
CADCHF 9
EURCHF 3
NZDCAD -2
GBPNZD -4
EURNZD -2
USDCAD 2
GBPUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 6.7K
AUDJPY 185
EURAUD -1.6K
AUDNZD -790
AUDCHF 152
CHFJPY -48
AUDUSD 382
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
NZDCHF 188
USDCHF 672
NZDJPY 341
USDJPY -538
archived 0
EURJPY -890
GBPJPY -926
CADJPY -87
NZDUSD 94
GBPCHF 412
CADCHF 748
EURCHF 265
NZDCAD -279
GBPNZD -636
EURNZD -267
USDCAD 306
GBPUSD 293
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 635.72 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +81.70 USD
最大连续亏损: -287.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 18
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 5
FortFS-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.05 × 22
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 121
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
169 更多...
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sep 2025
每月30 USD
305%
0
0
USD
5.7K
USD
17
99%
1 836
63%
100%
2.28
4.36
USD
22%
1:500
