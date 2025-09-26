Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OctaFX-Real7 0.00 × 1 Alpari-Standard2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 28 0.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 18 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 29 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 FXOpen-Real2 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 Maxco-Demo 0.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 6 Tickmill-Live04 0.00 × 5 FortFS-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 6 STForex-Live 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 8 TradersWay-Live 0.00 × 3 Tickmill-Live05 0.05 × 22 FXOpenUK-ECN Live Server 0.06 × 121 ICMarkets-Live02 0.07 × 15 EurotradeSA-Live01 0.15 × 241 noch 169 ...