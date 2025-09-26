SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 308%
FBS-Real-10
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 883
Gewinntrades:
1 183 (62.82%)
Verlusttrades:
700 (37.17%)
Bester Trade:
1 635.72 USD
Schlechtester Trade:
-76.20 USD
Bruttoprofit:
14 394.51 USD (103 111 pips)
Bruttoverlust:
-6 315.44 USD (102 110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (81.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 635.72 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
20.02%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
125
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
28.10
Long-Positionen:
968 (51.41%)
Short-Positionen:
915 (48.59%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
4.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-287.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-287.55 USD (10)
Wachstum pro Monat :
44.57%
Jahresprognose:
540.79%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
287.55 USD (3.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.13% (104.70 USD)
Kapital:
22.15% (1 237.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1792
AUDJPY 7
EURAUD 5
AUDUSD 5
AUDNZD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
USDCHF 5
USDJPY 5
AUDCAD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 4
NZDJPY 4
NZDUSD 4
archived 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 2
EURNZD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3.8K
AUDJPY 1
EURAUD -10
AUDUSD 3
AUDNZD -5
AUDCHF 2
CHFJPY 0
USDCHF 7
USDJPY -9
AUDCAD -7
GBPAUD -7
NZDCHF 2
NZDJPY 2
NZDUSD -2
archived 4.3K
EURJPY -6
GBPJPY -6
CADJPY -1
USDCAD 2
GBPCHF 5
CADCHF 9
EURCHF 3
NZDCAD -2
GBPNZD -4
EURNZD -2
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 6.9K
AUDJPY 185
EURAUD -1.6K
AUDUSD 268
AUDNZD -790
AUDCHF 152
CHFJPY -48
USDCHF 517
USDJPY -1.3K
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
NZDCHF 188
NZDJPY 341
NZDUSD -202
archived 0
EURJPY -890
GBPJPY -926
CADJPY -87
USDCAD 278
GBPCHF 412
CADCHF 748
EURCHF 265
NZDCAD -279
GBPNZD -636
EURNZD -267
GBPUSD -231
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 635.72 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -287.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 18
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 5
FortFS-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.05 × 22
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 121
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
noch 169 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Sep 2025
30 USD pro Monat
308%
0
0
USD
5.8K
USD
18
99%
1 883
62%
100%
2.27
4.29
USD
22%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.