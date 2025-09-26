- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 747
Kârla kapanan işlemler:
1 111 (63.59%)
Zararla kapanan işlemler:
636 (36.41%)
En iyi işlem:
1 635.72 USD
En kötü işlem:
-76.20 USD
Brüt kâr:
13 733.01 USD (96 665 pips)
Brüt zarar:
-5 851.58 USD (87 774 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (81.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 635.72 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.16%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
32.41
Alış işlemleri:
895 (51.23%)
Satış işlemleri:
852 (48.77%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
4.51 USD
Ortalama kâr:
12.36 USD
Ortalama zarar:
-9.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-131.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-243.20 USD (4)
Aylık büyüme:
57.49%
Yıllık tahmin:
697.50%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
243.20 USD (3.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (104.70 USD)
Varlığa göre:
21.83% (492.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1683
|AUDJPY
|6
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|5
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|CHFJPY
|4
|archived
|3
|AUDUSD
|3
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|USDJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3.6K
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|-10
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|-4
|AUDCAD
|-7
|GBPAUD
|-7
|CHFJPY
|4
|archived
|4.3K
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|5
|CADCHF
|9
|USDCHF
|4
|EURCHF
|3
|USDJPY
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|0
|CADJPY
|4
|NZDUSD
|0
|NZDCAD
|-1
|GBPNZD
|-1
|EURNZD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7.5K
|AUDJPY
|699
|EURAUD
|-1.6K
|AUDCHF
|152
|AUDNZD
|-658
|AUDCAD
|-908
|GBPAUD
|-1.1K
|CHFJPY
|667
|archived
|0
|AUDUSD
|104
|NZDCHF
|277
|NZDJPY
|676
|GBPCHF
|412
|CADCHF
|748
|USDCHF
|328
|EURCHF
|265
|USDJPY
|493
|EURJPY
|189
|GBPJPY
|-30
|CADJPY
|607
|NZDUSD
|-15
|NZDCAD
|-72
|GBPNZD
|-150
|EURNZD
|219
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 635.72 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +81.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 14
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 8
|
FBS-Real-12
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.05 × 109
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 113
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
299%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
16
99%
1 747
63%
100%
2.34
4.51
USD
USD
22%
1:500