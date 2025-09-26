SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 299%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 747
Kârla kapanan işlemler:
1 111 (63.59%)
Zararla kapanan işlemler:
636 (36.41%)
En iyi işlem:
1 635.72 USD
En kötü işlem:
-76.20 USD
Brüt kâr:
13 733.01 USD (96 665 pips)
Brüt zarar:
-5 851.58 USD (87 774 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (81.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 635.72 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.16%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
32.41
Alış işlemleri:
895 (51.23%)
Satış işlemleri:
852 (48.77%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
4.51 USD
Ortalama kâr:
12.36 USD
Ortalama zarar:
-9.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-131.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-243.20 USD (4)
Aylık büyüme:
57.49%
Yıllık tahmin:
697.50%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
243.20 USD (3.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (104.70 USD)
Varlığa göre:
21.83% (492.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1683
AUDJPY 6
EURAUD 5
AUDCHF 5
AUDNZD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 4
CHFJPY 4
archived 3
AUDUSD 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
USDCHF 2
EURCHF 2
USDJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
NZDUSD 1
NZDCAD 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.6K
AUDJPY 4
EURAUD -10
AUDCHF 2
AUDNZD -4
AUDCAD -7
GBPAUD -7
CHFJPY 4
archived 4.3K
AUDUSD 1
NZDCHF 3
NZDJPY 4
GBPCHF 5
CADCHF 9
USDCHF 4
EURCHF 3
USDJPY 3
EURJPY 1
GBPJPY 0
CADJPY 4
NZDUSD 0
NZDCAD -1
GBPNZD -1
EURNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.5K
AUDJPY 699
EURAUD -1.6K
AUDCHF 152
AUDNZD -658
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
CHFJPY 667
archived 0
AUDUSD 104
NZDCHF 277
NZDJPY 676
GBPCHF 412
CADCHF 748
USDCHF 328
EURCHF 265
USDJPY 493
EURJPY 189
GBPJPY -30
CADJPY 607
NZDUSD -15
NZDCAD -72
GBPNZD -150
EURNZD 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 635.72 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +81.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 14
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 15
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 8
FBS-Real-12
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 8
STForex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.05 × 109
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 113
153 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 19:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 18:16
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sep 2025
Ayda 30 USD
299%
0
0
USD
5.6K
USD
16
99%
1 747
63%
100%
2.34
4.51
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.