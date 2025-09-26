SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 307%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 869
Negociações com lucro:
1 175 (62.86%)
Negociações com perda:
694 (37.13%)
Melhor negociação:
1 635.72 USD
Pior negociação:
-76.20 USD
Lucro bruto:
14 345.21 USD (102 630 pips)
Perda bruta:
-6 297.84 USD (101 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (81.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 635.72 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.02%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
126
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
27.99
Negociações longas:
962 (51.47%)
Negociações curtas:
907 (48.53%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
4.31 USD
Lucro médio:
12.21 USD
Perda média:
-9.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-287.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-287.55 USD (10)
Crescimento mensal:
46.78%
Previsão anual:
567.55%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
287.55 USD (3.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.13% (104.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.15% (1 237.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1778
AUDJPY 7
EURAUD 5
AUDUSD 5
AUDNZD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
USDCHF 5
USDJPY 5
AUDCAD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 4
NZDJPY 4
NZDUSD 4
archived 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 2
EURNZD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 3.8K
AUDJPY 1
EURAUD -10
AUDUSD 3
AUDNZD -5
AUDCHF 2
CHFJPY 0
USDCHF 7
USDJPY -9
AUDCAD -7
GBPAUD -7
NZDCHF 2
NZDJPY 2
NZDUSD -2
archived 4.3K
EURJPY -6
GBPJPY -6
CADJPY -1
USDCAD 2
GBPCHF 5
CADCHF 9
EURCHF 3
NZDCAD -2
GBPNZD -4
EURNZD -2
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 6.8K
AUDJPY 185
EURAUD -1.6K
AUDUSD 268
AUDNZD -790
AUDCHF 152
CHFJPY -48
USDCHF 517
USDJPY -1.3K
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
NZDCHF 188
NZDJPY 341
NZDUSD -202
archived 0
EURJPY -890
GBPJPY -926
CADJPY -87
USDCAD 278
GBPCHF 412
CADCHF 748
EURCHF 265
NZDCAD -279
GBPNZD -636
EURNZD -267
GBPUSD -231
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 635.72 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +81.70 USD
Máxima perda consecutiva: -287.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 18
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 5
FortFS-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.05 × 22
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 121
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
169 mais ...
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sep 2025
30 USD por mês
307%
0
0
USD
5.8K
USD
17
99%
1 869
62%
100%
2.27
4.31
USD
22%
1:500
Copiar

