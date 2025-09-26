- Crescimento
Negociações:
1 869
Negociações com lucro:
1 175 (62.86%)
Negociações com perda:
694 (37.13%)
Melhor negociação:
1 635.72 USD
Pior negociação:
-76.20 USD
Lucro bruto:
14 345.21 USD (102 630 pips)
Perda bruta:
-6 297.84 USD (101 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (81.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 635.72 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.02%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
126
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
27.99
Negociações longas:
962 (51.47%)
Negociações curtas:
907 (48.53%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
4.31 USD
Lucro médio:
12.21 USD
Perda média:
-9.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-287.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-287.55 USD (10)
Crescimento mensal:
46.78%
Previsão anual:
567.55%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
287.55 USD (3.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.13% (104.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.15% (1 237.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1778
|AUDJPY
|7
|EURAUD
|5
|AUDUSD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|USDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|4
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|4
|archived
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|GBPUSD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|3.8K
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|-10
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-5
|AUDCHF
|2
|CHFJPY
|0
|USDCHF
|7
|USDJPY
|-9
|AUDCAD
|-7
|GBPAUD
|-7
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|-2
|archived
|4.3K
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-1
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|5
|CADCHF
|9
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|-2
|GBPNZD
|-4
|EURNZD
|-2
|GBPUSD
|-2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|6.8K
|AUDJPY
|185
|EURAUD
|-1.6K
|AUDUSD
|268
|AUDNZD
|-790
|AUDCHF
|152
|CHFJPY
|-48
|USDCHF
|517
|USDJPY
|-1.3K
|AUDCAD
|-908
|GBPAUD
|-1.1K
|NZDCHF
|188
|NZDJPY
|341
|NZDUSD
|-202
|archived
|0
|EURJPY
|-890
|GBPJPY
|-926
|CADJPY
|-87
|USDCAD
|278
|GBPCHF
|412
|CADCHF
|748
|EURCHF
|265
|NZDCAD
|-279
|GBPNZD
|-636
|EURNZD
|-267
|GBPUSD
|-231
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 18
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.05 × 22
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 121
|
ICMarkets-Live02
|0.07 × 15
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
