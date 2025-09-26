СигналыРазделы
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 304%
FBS-Real-10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 832
Прибыльных трейдов:
1 157 (63.15%)
Убыточных трейдов:
675 (36.84%)
Лучший трейд:
1 635.72 USD
Худший трейд:
-76.20 USD
Общая прибыль:
14 245.92 USD (101 521 pips)
Общий убыток:
-6 249.18 USD (98 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (81.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 635.72 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.02%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
171
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
27.81
Длинных трейдов:
943 (51.47%)
Коротких трейдов:
889 (48.53%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
4.37 USD
Средняя прибыль:
12.31 USD
Средний убыток:
-9.26 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-287.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-287.55 USD (10)
Прирост в месяц:
54.73%
Годовой прогноз:
664.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
287.55 USD (3.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (104.70 USD)
По эквити:
22.15% (1 237.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1747
AUDJPY 7
EURAUD 5
AUDNZD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 4
USDCHF 4
NZDJPY 4
USDJPY 4
archived 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
NZDUSD 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 2
EURNZD 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 3.7K
AUDJPY 1
EURAUD -10
AUDNZD -5
AUDCHF 2
CHFJPY 0
AUDUSD 4
AUDCAD -7
GBPAUD -7
NZDCHF 2
USDCHF 9
NZDJPY 2
USDJPY -3
archived 4.3K
EURJPY -6
GBPJPY -6
CADJPY -1
NZDUSD 1
GBPCHF 5
CADCHF 9
EURCHF 3
NZDCAD -2
GBPNZD -4
EURNZD -2
USDCAD 2
GBPUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.6K
AUDJPY 185
EURAUD -1.6K
AUDNZD -790
AUDCHF 152
CHFJPY -48
AUDUSD 382
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
NZDCHF 188
USDCHF 672
NZDJPY 341
USDJPY -538
archived 0
EURJPY -890
GBPJPY -926
CADJPY -87
NZDUSD 94
GBPCHF 412
CADCHF 748
EURCHF 265
NZDCAD -279
GBPNZD -636
EURNZD -267
USDCAD 306
GBPUSD 293
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 635.72 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +81.70 USD
Макс. убыток в серии: -287.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 18
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 5
FortFS-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.05 × 22
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 121
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
еще 169...
Нет отзывов
2025.12.23 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 19:16
No swaps are charged on the signal account
