- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 832
Прибыльных трейдов:
1 157 (63.15%)
Убыточных трейдов:
675 (36.84%)
Лучший трейд:
1 635.72 USD
Худший трейд:
-76.20 USD
Общая прибыль:
14 245.92 USD (101 521 pips)
Общий убыток:
-6 249.18 USD (98 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (81.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 635.72 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.02%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
171
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
27.81
Длинных трейдов:
943 (51.47%)
Коротких трейдов:
889 (48.53%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
4.37 USD
Средняя прибыль:
12.31 USD
Средний убыток:
-9.26 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-287.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-287.55 USD (10)
Прирост в месяц:
54.73%
Годовой прогноз:
664.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
287.55 USD (3.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (104.70 USD)
По эквити:
22.15% (1 237.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1747
|AUDJPY
|7
|EURAUD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|4
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|archived
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|3.7K
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|-10
|AUDNZD
|-5
|AUDCHF
|2
|CHFJPY
|0
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|-7
|GBPAUD
|-7
|NZDCHF
|2
|USDCHF
|9
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|-3
|archived
|4.3K
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|5
|CADCHF
|9
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|-2
|GBPNZD
|-4
|EURNZD
|-2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.6K
|AUDJPY
|185
|EURAUD
|-1.6K
|AUDNZD
|-790
|AUDCHF
|152
|CHFJPY
|-48
|AUDUSD
|382
|AUDCAD
|-908
|GBPAUD
|-1.1K
|NZDCHF
|188
|USDCHF
|672
|NZDJPY
|341
|USDJPY
|-538
|archived
|0
|EURJPY
|-890
|GBPJPY
|-926
|CADJPY
|-87
|NZDUSD
|94
|GBPCHF
|412
|CADCHF
|748
|EURCHF
|265
|NZDCAD
|-279
|GBPNZD
|-636
|EURNZD
|-267
|USDCAD
|306
|GBPUSD
|293
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 635.72 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +81.70 USD
Макс. убыток в серии: -287.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 18
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.05 × 22
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 121
|
ICMarkets-Live02
|0.07 × 15
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
304%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
17
99%
1 832
63%
100%
2.27
4.37
USD
USD
22%
1:500