Signals / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0 reviews
Reliability
17 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 302%
FBS-Real-10
1:500
  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 808
Profit Trades:
1 144 (63.27%)
Loss Trades:
664 (36.73%)
Best trade:
1 635.72 USD
Worst trade:
-76.20 USD
Gross Profit:
14 165.68 USD (100 671 pips)
Gross Loss:
-6 215.61 USD (98 277 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (81.70 USD)
Maximal consecutive profit:
1 635.72 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
20.02%
Latest trade:
25 minutes ago
Trades per week:
171
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
27.65
Long Trades:
933 (51.60%)
Short Trades:
875 (48.40%)
Profit Factor:
2.28
Expected Payoff:
4.40 USD
Average Profit:
12.38 USD
Average Loss:
-9.36 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-287.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-287.55 USD (10)
Monthly growth:
55.03%
Annual Forecast:
667.74%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
287.55 USD (3.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.13% (104.70 USD)
By Equity:
22.15% (1 237.65 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 1725
AUDJPY 7
EURAUD 5
AUDNZD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 4
NZDJPY 4
USDJPY 4
archived 3
USDCHF 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
NZDUSD 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 2
EURNZD 2
USDCAD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3.7K
AUDJPY 1
EURAUD -10
AUDNZD -5
AUDCHF 2
CHFJPY 0
AUDUSD 4
AUDCAD -7
GBPAUD -7
NZDCHF 2
NZDJPY 2
USDJPY -3
archived 4.3K
USDCHF 8
EURJPY -6
GBPJPY -6
CADJPY -1
NZDUSD 1
GBPCHF 5
CADCHF 9
EURCHF 3
NZDCAD -2
GBPNZD -4
EURNZD -2
USDCAD 2
GBPUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 6.4K
AUDJPY 185
EURAUD -1.6K
AUDNZD -790
AUDCHF 152
CHFJPY -48
AUDUSD 382
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
NZDCHF 188
NZDJPY 341
USDJPY -538
archived 0
USDCHF 603
EURJPY -890
GBPJPY -926
CADJPY -87
NZDUSD 94
GBPCHF 412
CADCHF 748
EURCHF 265
NZDCAD -279
GBPNZD -636
EURNZD -267
USDCAD 342
GBPUSD 293
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 635.72 USD
Worst trade: -76 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +81.70 USD
Maximal consecutive loss: -287.55 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-10" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 18
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 5
FortFS-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.05 × 22
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 121
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
169 more...
No reviews
2025.12.23 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 19:16
No swaps are charged on the signal account
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Sep 2025
30 USD per month
302%
0
0
USD
5.7K
USD
17
99%
1 808
63%
100%
2.27
4.40
USD
22%
1:500
