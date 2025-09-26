- Growth
- Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 808
Profit Trades:
1 144 (63.27%)
Loss Trades:
664 (36.73%)
Best trade:
1 635.72 USD
Worst trade:
-76.20 USD
Gross Profit:
14 165.68 USD (100 671 pips)
Gross Loss:
-6 215.61 USD (98 277 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (81.70 USD)
Maximal consecutive profit:
1 635.72 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
20.02%
Latest trade:
25 minutes ago
Trades per week:
171
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
27.65
Long Trades:
933 (51.60%)
Short Trades:
875 (48.40%)
Profit Factor:
2.28
Expected Payoff:
4.40 USD
Average Profit:
12.38 USD
Average Loss:
-9.36 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-287.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-287.55 USD (10)
Monthly growth:
55.03%
Annual Forecast:
667.74%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
287.55 USD (3.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.13% (104.70 USD)
By Equity:
22.15% (1 237.65 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1725
|AUDJPY
|7
|EURAUD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|4
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|archived
|3
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.7K
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|-10
|AUDNZD
|-5
|AUDCHF
|2
|CHFJPY
|0
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|-7
|GBPAUD
|-7
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|-3
|archived
|4.3K
|USDCHF
|8
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|5
|CADCHF
|9
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|-2
|GBPNZD
|-4
|EURNZD
|-2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|6.4K
|AUDJPY
|185
|EURAUD
|-1.6K
|AUDNZD
|-790
|AUDCHF
|152
|CHFJPY
|-48
|AUDUSD
|382
|AUDCAD
|-908
|GBPAUD
|-1.1K
|NZDCHF
|188
|NZDJPY
|341
|USDJPY
|-538
|archived
|0
|USDCHF
|603
|EURJPY
|-890
|GBPJPY
|-926
|CADJPY
|-87
|NZDUSD
|94
|GBPCHF
|412
|CADCHF
|748
|EURCHF
|265
|NZDCAD
|-279
|GBPNZD
|-636
|EURNZD
|-267
|USDCAD
|342
|GBPUSD
|293
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1 635.72 USD
Worst trade: -76 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +81.70 USD
Maximal consecutive loss: -287.55 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-10" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 18
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.05 × 22
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 121
|
ICMarkets-Live02
|0.07 × 15
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
302%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
17
99%
1 808
63%
100%
2.27
4.40
USD
USD
22%
1:500