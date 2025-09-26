- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
2 063
이익 거래:
1 291 (62.57%)
손실 거래:
772 (37.42%)
최고의 거래:
1 635.72 USD
최악의 거래:
-76.20 USD
총 수익:
15 539.71 USD (114 068 pips)
총 손실:
-7 146.75 USD (115 843 pips)
연속 최대 이익:
24 (81.70 USD)
연속 최대 이익:
1 635.72 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
20.02%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
153
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
27.79
롱(주식매수):
1 065 (51.62%)
숏(주식차입매도):
998 (48.38%)
수익 요인:
2.17
기대수익:
4.07 USD
평균 이익:
12.04 USD
평균 손실:
-9.26 USD
연속 최대 손실:
12 (-271.93 USD)
연속 최대 손실:
-287.55 USD (10)
월별 성장률:
13.15%
연간 예측:
159.52%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
302.03 USD (3.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.13% (104.70 USD)
자본금별:
22.15% (1 237.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1946
|NZDUSD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDNZD
|7
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|7
|USDJPY
|7
|NZDCHF
|6
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|USDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|4
|archived
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|4.1K
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|-2
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|6
|USDJPY
|-11
|NZDCHF
|0
|NZDJPY
|3
|EURAUD
|-10
|AUDCHF
|2
|CHFJPY
|0
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|-7
|GBPAUD
|-7
|NZDCAD
|0
|GBPNZD
|-4
|EURNZD
|-3
|GBPUSD
|-9
|archived
|4.3K
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-1
|GBPCHF
|5
|CADCHF
|9
|EURCHF
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|4.7K
|NZDUSD
|68
|AUDUSD
|135
|AUDNZD
|-332
|AUDJPY
|185
|USDCHF
|462
|USDJPY
|-1.7K
|NZDCHF
|27
|NZDJPY
|440
|EURAUD
|-1.6K
|AUDCHF
|152
|CHFJPY
|-48
|USDCAD
|515
|AUDCAD
|-908
|GBPAUD
|-1.1K
|NZDCAD
|-51
|GBPNZD
|-779
|EURNZD
|-564
|GBPUSD
|-904
|archived
|0
|EURJPY
|-890
|GBPJPY
|-926
|CADJPY
|-87
|GBPCHF
|412
|CADCHF
|748
|EURCHF
|265
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 635.72 USD
최악의 거래: -76 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +81.70 USD
연속 최대 손실: -271.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 18
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.05 × 22
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 121
|
ICMarkets-Live02
|0.07 × 15
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
323%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
19
99%
2 063
62%
100%
2.17
4.07
USD
USD
22%
1:500