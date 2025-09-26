시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Steady Growth 2025
Md Azad Tarafdar

Steady Growth 2025

Md Azad Tarafdar
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 323%
FBS-Real-10
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 063
이익 거래:
1 291 (62.57%)
손실 거래:
772 (37.42%)
최고의 거래:
1 635.72 USD
최악의 거래:
-76.20 USD
총 수익:
15 539.71 USD (114 068 pips)
총 손실:
-7 146.75 USD (115 843 pips)
연속 최대 이익:
24 (81.70 USD)
연속 최대 이익:
1 635.72 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
20.02%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
153
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
27.79
롱(주식매수):
1 065 (51.62%)
숏(주식차입매도):
998 (48.38%)
수익 요인:
2.17
기대수익:
4.07 USD
평균 이익:
12.04 USD
평균 손실:
-9.26 USD
연속 최대 손실:
12 (-271.93 USD)
연속 최대 손실:
-287.55 USD (10)
월별 성장률:
13.15%
연간 예측:
159.52%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
302.03 USD (3.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.13% (104.70 USD)
자본금별:
22.15% (1 237.65 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 1946
NZDUSD 8
AUDUSD 7
AUDNZD 7
AUDJPY 7
USDCHF 7
USDJPY 7
NZDCHF 6
NZDJPY 6
EURAUD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
USDCAD 5
AUDCAD 4
GBPAUD 4
NZDCAD 4
GBPNZD 4
EURNZD 4
GBPUSD 4
archived 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 4.1K
NZDUSD 1
AUDUSD 1
AUDNZD -2
AUDJPY 1
USDCHF 6
USDJPY -11
NZDCHF 0
NZDJPY 3
EURAUD -10
AUDCHF 2
CHFJPY 0
USDCAD 4
AUDCAD -7
GBPAUD -7
NZDCAD 0
GBPNZD -4
EURNZD -3
GBPUSD -9
archived 4.3K
EURJPY -6
GBPJPY -6
CADJPY -1
GBPCHF 5
CADCHF 9
EURCHF 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 4.7K
NZDUSD 68
AUDUSD 135
AUDNZD -332
AUDJPY 185
USDCHF 462
USDJPY -1.7K
NZDCHF 27
NZDJPY 440
EURAUD -1.6K
AUDCHF 152
CHFJPY -48
USDCAD 515
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
NZDCAD -51
GBPNZD -779
EURNZD -564
GBPUSD -904
archived 0
EURJPY -890
GBPJPY -926
CADJPY -87
GBPCHF 412
CADCHF 748
EURCHF 265
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 635.72 USD
최악의 거래: -76 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +81.70 USD
연속 최대 손실: -271.93 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 18
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 5
FortFS-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.05 × 22
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 121
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
169 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Steady Growth 2025
월별 30 USD
323%
0
0
USD
6.1K
USD
19
99%
2 063
62%
100%
2.17
4.07
USD
22%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.