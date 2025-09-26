SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 299%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 747
Profit Trade:
1 111 (63.59%)
Loss Trade:
636 (36.41%)
Best Trade:
1 635.72 USD
Worst Trade:
-76.20 USD
Profitto lordo:
13 733.01 USD (96 665 pips)
Perdita lorda:
-5 851.58 USD (87 774 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (81.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 635.72 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.16%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
32.41
Long Trade:
895 (51.23%)
Short Trade:
852 (48.77%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
4.51 USD
Profitto medio:
12.36 USD
Perdita media:
-9.20 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-131.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.20 USD (4)
Crescita mensile:
57.49%
Previsione annuale:
697.50%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
243.20 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (104.70 USD)
Per equità:
21.83% (492.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1683
AUDJPY 6
EURAUD 5
AUDCHF 5
AUDNZD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 4
CHFJPY 4
archived 3
AUDUSD 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
USDCHF 2
EURCHF 2
USDJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
NZDUSD 1
NZDCAD 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.6K
AUDJPY 4
EURAUD -10
AUDCHF 2
AUDNZD -4
AUDCAD -7
GBPAUD -7
CHFJPY 4
archived 4.3K
AUDUSD 1
NZDCHF 3
NZDJPY 4
GBPCHF 5
CADCHF 9
USDCHF 4
EURCHF 3
USDJPY 3
EURJPY 1
GBPJPY 0
CADJPY 4
NZDUSD 0
NZDCAD -1
GBPNZD -1
EURNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7.5K
AUDJPY 699
EURAUD -1.6K
AUDCHF 152
AUDNZD -658
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
CHFJPY 667
archived 0
AUDUSD 104
NZDCHF 277
NZDJPY 676
GBPCHF 412
CADCHF 748
USDCHF 328
EURCHF 265
USDJPY 493
EURJPY 189
GBPJPY -30
CADJPY 607
NZDUSD -15
NZDCAD -72
GBPNZD -150
EURNZD 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 635.72 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +81.70 USD
Massima perdita consecutiva: -131.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 14
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 15
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 8
FBS-Real-12
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 8
STForex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.05 × 109
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 113
153 più
Non ci sono recensioni
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 19:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 18:16
No swaps are charged on the signal account
