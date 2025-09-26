SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 299%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 747
Bénéfice trades:
1 111 (63.59%)
Perte trades:
636 (36.41%)
Meilleure transaction:
1 635.72 USD
Pire transaction:
-76.20 USD
Bénéfice brut:
13 733.01 USD (96 665 pips)
Perte brute:
-5 851.58 USD (87 774 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (81.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 635.72 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.16%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
161
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
32.41
Longs trades:
895 (51.23%)
Courts trades:
852 (48.77%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
4.51 USD
Bénéfice moyen:
12.36 USD
Perte moyenne:
-9.20 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-131.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-243.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
57.49%
Prévision annuelle:
697.50%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
243.20 USD (3.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.13% (104.70 USD)
Par fonds propres:
21.83% (492.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1683
AUDJPY 6
EURAUD 5
AUDCHF 5
AUDNZD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 4
CHFJPY 4
archived 3
AUDUSD 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
USDCHF 2
EURCHF 2
USDJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
NZDUSD 1
NZDCAD 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.6K
AUDJPY 4
EURAUD -10
AUDCHF 2
AUDNZD -4
AUDCAD -7
GBPAUD -7
CHFJPY 4
archived 4.3K
AUDUSD 1
NZDCHF 3
NZDJPY 4
GBPCHF 5
CADCHF 9
USDCHF 4
EURCHF 3
USDJPY 3
EURJPY 1
GBPJPY 0
CADJPY 4
NZDUSD 0
NZDCAD -1
GBPNZD -1
EURNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7.5K
AUDJPY 699
EURAUD -1.6K
AUDCHF 152
AUDNZD -658
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
CHFJPY 667
archived 0
AUDUSD 104
NZDCHF 277
NZDJPY 676
GBPCHF 412
CADCHF 748
USDCHF 328
EURCHF 265
USDJPY 493
EURJPY 189
GBPJPY -30
CADJPY 607
NZDUSD -15
NZDCAD -72
GBPNZD -150
EURNZD 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 635.72 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +81.70 USD
Perte consécutive maximale: -131.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 14
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 15
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 8
FBS-Real-12
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 8
STForex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.05 × 109
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 113
153 plus...
Aucun avis
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 19:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 18:16
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sep 2025
30 USD par mois
299%
0
0
USD
5.6K
USD
16
99%
1 747
63%
100%
2.34
4.51
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.