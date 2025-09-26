シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 307%
FBS-Real-10
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 869
利益トレード:
1 175 (62.86%)
損失トレード:
694 (37.13%)
ベストトレード:
1 635.72 USD
最悪のトレード:
-76.20 USD
総利益:
14 345.21 USD (102 630 pips)
総損失:
-6 297.84 USD (101 772 pips)
最大連続の勝ち:
24 (81.70 USD)
最大連続利益:
1 635.72 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
126
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
27.99
長いトレード:
962 (51.47%)
短いトレード:
907 (48.53%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
4.31 USD
平均利益:
12.21 USD
平均損失:
-9.07 USD
最大連続の負け:
10 (-287.55 USD)
最大連続損失:
-287.55 USD (10)
月間成長:
46.78%
年間予想:
567.55%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
287.55 USD (3.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.13% (104.70 USD)
エクイティによる:
22.15% (1 237.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1778
AUDJPY 7
EURAUD 5
AUDUSD 5
AUDNZD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
USDCHF 5
USDJPY 5
AUDCAD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 4
NZDJPY 4
NZDUSD 4
archived 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 2
EURNZD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 3.8K
AUDJPY 1
EURAUD -10
AUDUSD 3
AUDNZD -5
AUDCHF 2
CHFJPY 0
USDCHF 7
USDJPY -9
AUDCAD -7
GBPAUD -7
NZDCHF 2
NZDJPY 2
NZDUSD -2
archived 4.3K
EURJPY -6
GBPJPY -6
CADJPY -1
USDCAD 2
GBPCHF 5
CADCHF 9
EURCHF 3
NZDCAD -2
GBPNZD -4
EURNZD -2
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 6.8K
AUDJPY 185
EURAUD -1.6K
AUDUSD 268
AUDNZD -790
AUDCHF 152
CHFJPY -48
USDCHF 517
USDJPY -1.3K
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
NZDCHF 188
NZDJPY 341
NZDUSD -202
archived 0
EURJPY -890
GBPJPY -926
CADJPY -87
USDCAD 278
GBPCHF 412
CADCHF 748
EURCHF 265
NZDCAD -279
GBPNZD -636
EURNZD -267
GBPUSD -231
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 635.72 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +81.70 USD
最大連続損失: -287.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 18
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 5
FortFS-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.05 × 22
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 121
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
169 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Sep 2025
30 USD/月
307%
0
0
USD
5.8K
USD
17
99%
1 869
62%
100%
2.27
4.31
USD
22%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください