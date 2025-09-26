- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 869
利益トレード:
1 175 (62.86%)
損失トレード:
694 (37.13%)
ベストトレード:
1 635.72 USD
最悪のトレード:
-76.20 USD
総利益:
14 345.21 USD (102 630 pips)
総損失:
-6 297.84 USD (101 772 pips)
最大連続の勝ち:
24 (81.70 USD)
最大連続利益:
1 635.72 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
126
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
27.99
長いトレード:
962 (51.47%)
短いトレード:
907 (48.53%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
4.31 USD
平均利益:
12.21 USD
平均損失:
-9.07 USD
最大連続の負け:
10 (-287.55 USD)
最大連続損失:
-287.55 USD (10)
月間成長:
46.78%
年間予想:
567.55%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
287.55 USD (3.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.13% (104.70 USD)
エクイティによる:
22.15% (1 237.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1778
|AUDJPY
|7
|EURAUD
|5
|AUDUSD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|USDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|4
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|4
|archived
|3
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|GBPUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|3.8K
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|-10
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-5
|AUDCHF
|2
|CHFJPY
|0
|USDCHF
|7
|USDJPY
|-9
|AUDCAD
|-7
|GBPAUD
|-7
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|-2
|archived
|4.3K
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-6
|CADJPY
|-1
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|5
|CADCHF
|9
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|-2
|GBPNZD
|-4
|EURNZD
|-2
|GBPUSD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|6.8K
|AUDJPY
|185
|EURAUD
|-1.6K
|AUDUSD
|268
|AUDNZD
|-790
|AUDCHF
|152
|CHFJPY
|-48
|USDCHF
|517
|USDJPY
|-1.3K
|AUDCAD
|-908
|GBPAUD
|-1.1K
|NZDCHF
|188
|NZDJPY
|341
|NZDUSD
|-202
|archived
|0
|EURJPY
|-890
|GBPJPY
|-926
|CADJPY
|-87
|USDCAD
|278
|GBPCHF
|412
|CADCHF
|748
|EURCHF
|265
|NZDCAD
|-279
|GBPNZD
|-636
|EURNZD
|-267
|GBPUSD
|-231
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 635.72 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +81.70 USD
最大連続損失: -287.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 18
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.05 × 22
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 121
|
ICMarkets-Live02
|0.07 × 15
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
